Sábado de Gloria en Iztapalapa: Familias madrugan para disfrutar del balneario Elba

El ambiente festivo y el deseo de mitigar el calor marcaron el inicio de este Sábado de Gloria en el oriente de la capital. Desde las primeras horas de la mañana, una notable afluencia de personas comenzó a congregarse en las inmediaciones del balneario Elba, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La expectativa por ingresar a las instalaciones acuáticas generó largas filas que se formaron mucho antes de que el centro recreativo abriera oficialmente sus puertas al público.

La “playa” de Iztapalapa se llena: familias abarrotan balneario Elba en Semana Santa



Desde las 7 de la mañana, familias comenzaron a llegar al balneario Elba, en la lateral de Ignacio Zaragoza, para apartar lugar y pasar el día.



Con bocinas, comida y toda la actitud, buscan… pic.twitter.com/Mn4QrRCfgN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Aunque el acceso al recinto está programado para las 09:30 horas, la actividad en la zona arrancó desde las 07:00 de la mañana. Diversas familias arribaron puntualmente para asegurar un buen lugar y aprovechar al máximo la jornada de descanso.

El paisaje urbano se transformó rápidamente con la llegada de los visitantes, quienes cargaban con todo lo necesario para un día de esparcimiento. En los alrededores del parque, el comercio local también se activó de forma anticipada, ofreciendo una amplia variedad de artículos esenciales como sandalias, toallas, trajes de baño y salvavidas para los más pequeños.

Incluso la oferta gastronómica se hizo presente con la venta de tamales, permitiendo que los asistentes desayunaran mientras aguardaban su turno para entrar. Así las vacaciones de Semana Santa.

Vigilancia y seguridad en las vialidades capitalinas

Mientras miles de ciudadanos se disponen a disfrutar del Sábado Santo, las autoridades mantienen un estricto control sobre la seguridad vial a través de operativos específicos para estas fechas.

Como parte de la estrategia preventiva denominada "Conduce sin alcohol, Semana Santa", se han intensificado las revisiones en diversos puntos de la metrópoli para garantizar que los traslados hacia centros de reunión y balnearios se realicen bajo condiciones seguras.

De acuerdo con el balance oficial de estas acciones, entre el 27 de marzo y el 3 de abril se llevaron a cabo un total de 1 319 pruebas de alcoholemia a conductores que transitaban por las calles de la ciudad.

💧 Sábado de Gloria y multas de hasta 35 mil pesos



En la CDMX, desperdiciar agua puede costarte entre 100 y 300 UMAs, es decir, más de 11 mil y hasta 35 mil pesos.



En #Iztapalapa, una de las zonas con mayor escasez, vecinos denuncian fugas constantes mientras muchas colonias… pic.twitter.com/hvy2bewFsK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Estos dispositivos de control han arrojado resultados contundentes en cuanto al cumplimiento de las normas de tránsito. Las cifras indican que 472 automovilistas excedieron los niveles de alcohol permitidos por la reglamentación vigente durante este periodo vacacional.

Como consecuencia directa de estas infracciones y con el objetivo de prevenir accidentes fatales, la autoridad procedió a la inmovilización de una gran cantidad de unidades.

En total, 465 vehículos fueron trasladados a diferentes depósitos gubernamentales tras detectarse que sus operadores no se encontraban en condiciones aptas para conducir.

El fervor de la Semana Santa se vive en todo el mundo🌍



En Málaga y Sevilla, miles participaron en procesiones encabezadas por cofradías, con penitentes vestidos con túnicas y capuchas.



Y en México, Iztapalapa se llevó los reflectores con su representación 183, ahora reconocida… pic.twitter.com/Na1AVZMtfg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Estas medidas de vigilancia continuarán vigentes durante el resto de la celebración, buscando que el entusiasmo de quienes acuden a lugares como el balneario Elba no se vea empañado por incidentes viales relacionados con el consumo de bebidas embriagantes. De esta manera, el Sábado de Gloria transcurre entre el disfrute familiar en el agua y un monitoreo constante en las avenidas principales que conectan con la alcaldía Iztapalapa.

