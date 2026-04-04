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Sábado de Gloria en Iztapalapa: Familias madrugan para disfrutar del balneario Elba

Filas desde las 7 de la mañana y venta de salvavidas marcan el inicio del Sábado Santo en el Elba. Familias de Iztapalapa madrugan para ganar lugar en las albercas.

Sábado de Gloria
Mientras el Balneario Elba recibe a miles de bañistas, las autoridades reportan 472 conductores sancionados y 465 vehículos enviados al corralón este periodo.|Azteca Noticias

Escrito por: Ollinka Méndez

Con información de: Alfredo Torres

El ambiente festivo y el deseo de mitigar el calor marcaron el inicio de este Sábado de Gloria en el oriente de la capital. Desde las primeras horas de la mañana, una notable afluencia de personas comenzó a congregarse en las inmediaciones del balneario Elba, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La expectativa por ingresar a las instalaciones acuáticas generó largas filas que se formaron mucho antes de que el centro recreativo abriera oficialmente sus puertas al público.

Aunque el acceso al recinto está programado para las 09:30 horas, la actividad en la zona arrancó desde las 07:00 de la mañana. Diversas familias arribaron puntualmente para asegurar un buen lugar y aprovechar al máximo la jornada de descanso.

El paisaje urbano se transformó rápidamente con la llegada de los visitantes, quienes cargaban con todo lo necesario para un día de esparcimiento. En los alrededores del parque, el comercio local también se activó de forma anticipada, ofreciendo una amplia variedad de artículos esenciales como sandalias, toallas, trajes de baño y salvavidas para los más pequeños.

Incluso la oferta gastronómica se hizo presente con la venta de tamales, permitiendo que los asistentes desayunaran mientras aguardaban su turno para entrar. Así las vacaciones de Semana Santa.

Vigilancia y seguridad en las vialidades capitalinas

Mientras miles de ciudadanos se disponen a disfrutar del Sábado Santo, las autoridades mantienen un estricto control sobre la seguridad vial a través de operativos específicos para estas fechas.

Como parte de la estrategia preventiva denominada "Conduce sin alcohol, Semana Santa", se han intensificado las revisiones en diversos puntos de la metrópoli para garantizar que los traslados hacia centros de reunión y balnearios se realicen bajo condiciones seguras.

De acuerdo con el balance oficial de estas acciones, entre el 27 de marzo y el 3 de abril se llevaron a cabo un total de 1 319 pruebas de alcoholemia a conductores que transitaban por las calles de la ciudad.

Estos dispositivos de control han arrojado resultados contundentes en cuanto al cumplimiento de las normas de tránsito. Las cifras indican que 472 automovilistas excedieron los niveles de alcohol permitidos por la reglamentación vigente durante este periodo vacacional.

Como consecuencia directa de estas infracciones y con el objetivo de prevenir accidentes fatales, la autoridad procedió a la inmovilización de una gran cantidad de unidades.

En total, 465 vehículos fueron trasladados a diferentes depósitos gubernamentales tras detectarse que sus operadores no se encontraban en condiciones aptas para conducir.

Estas medidas de vigilancia continuarán vigentes durante el resto de la celebración, buscando que el entusiasmo de quienes acuden a lugares como el balneario Elba no se vea empañado por incidentes viales relacionados con el consumo de bebidas embriagantes. De esta manera, el Sábado de Gloria transcurre entre el disfrute familiar en el agua y un monitoreo constante en las avenidas principales que conectan con la alcaldía Iztapalapa.

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