Marchas hoy EN VIVO en CDMX: Concentraciones y bloqueos en Sábado de Gloria
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, Sábado de Gloria 2026 en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.
La Ciudad de México enfrenta este sábado 4 de abril de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas en Sábado de Gloria.
EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos en Sábado de Gloria
Se mantiene corte a la circulación en Reforma
Esta noche considera corte a la circulación en Paseo de la Reforma desde Lieja hasta el Ángel de la Independencia, por evento. Como alternativa vial se encuentra Avenida Chapultepec.
#PrecauciónVial | Considera corte a la circulación en Paseo de la Reforma desde Lieja hasta el Ángel de la Independencia, por evento. #AlternativaVial Av. Chapultepec. pic.twitter.com/aWJicWu2F3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 5, 2026
Realizan corte a la circulación en Reforma a partir de La joven de Amajac
Esta tarde se implementa corte a la circulación sobre Paseo de la Reforma al Poniente a partir de La joven de Amajac hasta la Glorieta de la Diana Cazadora, por evento a la altura del Ángel de la Independencia. La alternativa vial es Avenida Chapultepec.
#PrecauciónVial | Se implementa corte a la circulación sobre Paseo de la Reforma al Poniente a partir de La joven de Amajac hasta la Glorieta de la Diana Cazadora, por evento a la altura del Ángel de la Independencia. #AlternativaVial Av. Chapultepec. pic.twitter.com/7vXtMsbq5l— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Recomendaciones de Azteca Noticias para hoy en CDMX
En Azteca Noticias te pasamos unas recomendaciones para tu día de hoy durante la jornada de marchas y concentraciones en la Ciudad de México:
Sal con anticipación
Consulta rutas alternas
Usa transporte público cuando sea posible
Mantente informado a través de canales oficiales y en Azteca Noticias.
Avence de "Marcha a Jesús Gloria”
Nuestro compañero Guillermo Chavarria nos reporta que miles de personas participan en la “Marcha a Jesús Gloria” sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
#AlertaVial | Miles de personas participan en la “Marcha a Jesús Gloria” sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026
El contingente, de más de 3 mil asistentes, avanza desde la zona de la Diana Cazadora hacia el Ángel de la Independencia, donde se instaló un templete para… pic.twitter.com/9eioyqEQO0
Cientos protagonizan marcha en Paseo de la Reforma
Cientos de personas protagonizan una marcha sobre la Avenida Paseo de la Reforma de hecho se sabe que colocaron un templete en el Ángel de la Independencia.
#PrecauciónVial | Manifestantes procedentes de Glorieta de la Diana arriban al Ángel de la Independencia. #AlternativaVial Av. Chapultepec pic.twitter.com/jTqTwq9okW— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Fuerte choque en Av. Cuauhtémoc y Eje 6 Sur
Nuestro compañero Guillermo Chavarria nos informa que durante la mañana de este Sábado de Gloria se registró aparatoso accidente en el cruce de Avenida Cuauhtémoc y Eje 6 Sur, en la alcaldía Benito Juárez. Dos vehículos quedaron severamente dañados tras el impacto.
💥Fuerte choque en la colonia Narvarte Poniente.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026
Esta mañana se registró un aparatoso accidente en el cruce de Avenida Cuauhtémoc y Eje 6 Sur, en la alcaldía Benito Juárez. Dos vehículos quedaron severamente dañados tras el impacto.
En uno de los autos viajaban dos elementos de… pic.twitter.com/ZhMB2mQ71T
Marchas en CDMX: Corte a la circulación en Paseo de la Reforma
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta un corte a la circulación en Paseo de la Reforma, esto entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. La alternativa vial es la Avenida Chapultepec.
#PrecauciónVial | Encontrara corte a la circulación de Paseo de la Reforma entre Fuente de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia por instalación de logística. #AlternativaVial Av. Chapultepec pic.twitter.com/JUdpczJn5X— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Marcha hoy: Manifestantes en Paseo de la Reforma
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre la presencia de manifestantes sobre Paseo de la Reforma, esto justo a la altura de la Calzada Mahatma Gandhi.
#PrecaucionVial | Por presencia de manifestantes sobre Paseo de la Reforma a la altura de Calz. Mahatma Gandhi, al momento sin afectar la circulación. pic.twitter.com/h5IPNV3Uu4— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Rebrem circulación en Calzada Ermita Iztapalapa
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se restablece la circulación en la Calzada Ermita Iztapalapa con dirección poniente y desde la Avenida San Lorenzo y la Avenida Tlahuac tras le Representación de la "Pasión de Cristo".
09:20 Se restablece la circulación en Calz. Ermita Iztapalapa al Poniente desde Av. San Lorenzo y Av. Tláhuac, luego de la “183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo”. pic.twitter.com/reQ3yaEGqm— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Anticaminata autista busca visibilizar el autismo en CDMX
El Frente Unido Autista de México realizará este sábado 4 de abril de 2026 la “3ª Anticaminata Autista” en la alcaldía Venustiano Carranza, con el objetivo de visibilizar el autismo desde una perspectiva comunitaria.
Se tiene previsto que la actividad comience a las 09:00 horas en el Parque Aguascalientes y su avance será hacia el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo un encuentro enfocado en la expresión de personas autistas, familias y cuidadores.
Marchas hoy: Choque en Ángel Urraza y Universidad
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa que servicios de emergencia laboran sobre la Avenida Ángel Urraza y Avenida Universidad, por un choque en la colonia Narvarte.
🚑⚠️ Servicios de emergencia laboran por percance vehicular sobre Ángel Urraza y Universidad, colonia Narvarte Poniente, @BJAlcaldia.— C5 CDMX (@C5_CDMX) April 4, 2026
🔀 Alternativas viales: División del Norte y Pilares.#911CDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5, para este sábado 4 de abril de 2026 se tienen previstas:
12 marchas
6 concentraciones
20 eventos de esparcimiento.
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias, lo que podría provocar tráfico intenso durante el día.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 04 de abril en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
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