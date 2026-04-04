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Marchas hoy EN VIVO en CDMX: Concentraciones y bloqueos en Sábado de Gloria

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, Sábado de Gloria 2026 en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.

Manifestantes realizan alto momentáneo sobre Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Lieja
Manifestantes reanudan su desplazamiento sobre Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Sevilla|“OVIAL_SSCCDMX”

Escrito por: Arturo Engels,Iván Ramírez

La Ciudad de México enfrenta este sábado 4 de abril de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas en Sábado de Gloria.

EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos en Sábado de Gloria

Se mantiene corte a la circulación en Reforma

Esta noche considera corte a la circulación en Paseo de la Reforma desde Lieja hasta el Ángel de la Independencia, por evento. Como alternativa vial se encuentra Avenida Chapultepec.

Realizan corte a la circulación en Reforma a partir de La joven de Amajac

Esta tarde se implementa corte a la circulación sobre Paseo de la Reforma al Poniente a partir de La joven de Amajac hasta la Glorieta de la Diana Cazadora, por evento a la altura del Ángel de la Independencia. La alternativa vial es Avenida Chapultepec.

Recomendaciones de Azteca Noticias para hoy en CDMX

En Azteca Noticias te pasamos unas recomendaciones para tu día de hoy durante la jornada de marchas y concentraciones en la Ciudad de México:

Sal con anticipación

Consulta rutas alternas

Usa transporte público cuando sea posible

Mantente informado a través de canales oficiales y en Azteca Noticias.

Avence de "Marcha a Jesús Gloria”

Nuestro compañero Guillermo Chavarria nos reporta que miles de personas participan en la “Marcha a Jesús Gloria” sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Cientos protagonizan marcha en Paseo de la Reforma

Cientos de personas protagonizan una marcha sobre la Avenida Paseo de la Reforma de hecho se sabe que colocaron un templete en el Ángel de la Independencia.

Fuerte choque en Av. Cuauhtémoc y Eje 6 Sur

Nuestro compañero Guillermo Chavarria nos informa que durante la mañana de este Sábado de Gloria se registró aparatoso accidente en el cruce de Avenida Cuauhtémoc y Eje 6 Sur, en la alcaldía Benito Juárez. Dos vehículos quedaron severamente dañados tras el impacto.

Marchas en CDMX: Corte a la circulación en Paseo de la Reforma

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta un corte a la circulación en Paseo de la Reforma, esto entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. La alternativa vial es la Avenida Chapultepec.

Marcha hoy: Manifestantes en Paseo de la Reforma

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre la presencia de manifestantes sobre Paseo de la Reforma, esto justo a la altura de la Calzada Mahatma Gandhi.

Rebrem circulación en Calzada Ermita Iztapalapa

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se restablece la circulación en la Calzada Ermita Iztapalapa con dirección poniente y desde la Avenida San Lorenzo y la Avenida Tlahuac tras le Representación de la "Pasión de Cristo".

Anticaminata autista busca visibilizar el autismo en CDMX

El Frente Unido Autista de México realizará este sábado 4 de abril de 2026 la “3ª Anticaminata Autista” en la alcaldía Venustiano Carranza, con el objetivo de visibilizar el autismo desde una perspectiva comunitaria.

Se tiene previsto que la actividad comience a las 09:00 horas en el Parque Aguascalientes y su avance será hacia el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo un encuentro enfocado en la expresión de personas autistas, familias y cuidadores.

Marchas hoy: Choque en Ángel Urraza y Universidad

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa que servicios de emergencia laboran sobre la Avenida Ángel Urraza y Avenida Universidad, por un choque en la colonia Narvarte.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5, para este sábado 4 de abril de 2026 se tienen previstas:

12 marchas

6 concentraciones

20 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias, lo que podría provocar tráfico intenso durante el día.

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