Marchas hoy EN VIVO en CDMX: Concentraciones y bloqueos en Sábado de Gloria

La Ciudad de México enfrenta este sábado 4 de abril de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas en Sábado de Gloria.