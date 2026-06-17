Bootidas 2026: la lluvia de meteoros más impredecible del año que podrás ver en junio

No todas las lluvias de estrellas prometen un espectáculo deslumbrante. Algunas, como las Bootidas de junio, ofrecen precisamente todo lo contrario y es que nadie te puede asegurar cuántos meteoros cruzarán el cielo.

Te contamos, en medio de tantos espectáculos astronómicos, la Tierra volverá, una vez más, a través la estela de polvo conectada por un antiguo cometa y es que aunque las previsiones para 2026 apuntan a una lluvia modesta, los aficionados a la astronomía mantienen la vista puesta en el cielo.

¿Qué son las Bootidas?

Seguramente has escuchado hablar de las Bootidas y en muchas ocasiones no tenemos idea de qué tratan, bueno, te contamos, se trata de una lluvia de meteoros originada por el cometa 7P/Pons-Winnecke, un cuerpo celeste que, cada seis años aproximadamente, deja pequeñas partículas a lo largo de su órbita alrededor del Sol.

Cuando la Tierra cruza esa región del espacio, esos fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 18 kilómetros por segundo. Al rozar con el aire se calientan y producen los destellos luminosos que comúnmente conocemos como estrellas fugaces.

¿Por qué las Bootidas son una lluvia de meteoros impredecible?

Seguramente te estés preguntado las diferencias, la primera de ellas es que las lluvias de meteoros ofrecen una actividad constante cada año, las Bootidas son famosas por su comportamiento irregular.

En temporadas normales apenas pueden observarse uno o dos meteoros por hora, pero, como en todo, existen antecedentes extraordinarios, como el registrado en 1998, cuando la actividad aumentó de manera inesperada y llegaron a contabilizarse cerca de 100 meteoros por hora.

¿Cuándo se podrán ver las Bootidas este 2026?

La lluvia de meteoros estará activa entre el 22 de junio y el 2 de julio de 2026, su punto máximo se espera durante la noche del 26 al 27 de junio, cuando aumentan las posibilidades de observar algunos destellos si las condiciones meteorológicas son favorables.

Aunque las previsiones indican que la actividad será baja este año, los especialistas no descartan que puedan registrarse incrementos inesperados, una característica que distingue a las Bootidas.

La mejor hora para ver la lluvia de meteorosEl momento más recomendable para mirar al cielo será entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada del 27 de junio.

Llegó el verano y con él, el día con más horas de luz en todo el año.



Además, la Luna estará en conjunción con Venus y después con Mercurio.



¡Y no te pierdas el máximo de la lluvia de estrellas bootidas!



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¿Desde dónde se pueden observar en México?

¡Atención a todo el mundo! Las Bootidas podrán observarse desde distintos puntos del país, siempre que el cielo permanezca despejado y exista poca contaminación lumínica.

En zonas urbanas la visibilidad suele verse afectada por las luces de la ciudad, por lo que se recomienda buscar lugares más oscuros. En el caso de la Ciudad de México, sitios como el Ajusco, Milpa Alta o algunas áreas de Xochimilco ofrecen mejores condiciones para intentar observar el fenómeno.

Consejos para ver mejor las Bootidas

Para disfrutar de esta lluvia de meteoros conviene alejarse de las fuentes de luz artificial y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos.

También es recomendable llevar ropa abrigadora, ya que la madrugada será fresca y con humedad, además de utilizar una silla reclinable o una manta para observar el cielo con comodidad.