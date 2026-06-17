Sin clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Lista completa de estados y días sin actividades

Las jornadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya repercuten en las clases de escuelas de México, pues algunos estados ya anunciaron la suspensión de actividades escolares por los partidos de dicho torneo internacional.

Dos estados de la república mexicana anunciaron oficialmente algunos cambios para el calendario escolar y hasta de algunos trabajos.

Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta @Claudiashein emite decreto que modifica actividades administrativas en el gobierno federal, con el fin de mejorar el acceso a la movilidad de la siguiente forma:



Miércoles 17 de junio: en Ciudad de México concluyen… — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 16, 2026

Suspenden clases en la Ciudad de México: qué días

Después de un decreto del gobierno federal, la Ciudad de México suspendió clases dos días más del mes de junio. De acuerdo al documento oficial firmado por autoridades, el calendario para los pequeños sufrirá un cambio por las jornadas del torneo de futbol celebrado en México, Canadá y Estados Unidos.

Lista de días en los que no habrá clases en la CDMX:

Miércoles 17 de junio: Las actividades en el turno matutino se llevarán a cabo de forma normal, aunque, en el vespertino se cancelarán completamente las actividades.

Miércoles 24 de junio: Las actividades este ombligo de semana se suspenderán completamente, NO habrá clases este día.

Cuándo cancelaron las clases en Jalisco

Otra de las sedes de este torneo, además de la Ciudad de México y Monterrey, es Jalisco, donde también cambiará la forma en la que operarán las escuelas.

Jueves 18 de junio: El estado suspendió las clases en todas las escuelas.

Por ahora, Jalisco solo ha comunicado de un día de suspensión, aunque hay que estar atentos a cualquier actualización del gobierno.

Habrá suspensión de labores también

Las escuelas no son las únicas que tendrán cambios en su rutina diaria, pues el decreto también incluye actividades laborales.

Lista de días que no habrá labores en México:

Miércoles 17 de junio:

-En la Ciudad de México, la hora de salida de los trabajos será a las 15:00 de la tarde.

Jueves 18 de junio:

- En Jalisco habrá Oficina en Casa todo el día.

Miércoles 24 de junio:

- En la Ciudad de México habrá actividades laborales por vía remota al 100%.

Por qué se cancelaron las clases

La razón de los cambios en calendarios escolares y actividades en los trabajos es debido a los partidos que habrá en Jalisco y la Ciudad de México.

Partidos programados para la CDMX y Guadalajara:

Colombia vs Uzbekistán: 17 de junio en CDMX.

México vs Corea: 18 de junio en Guadalajara.

México vs República Checa: 24 de junio en CDMX.

🚨 Por decreto, habrá home office y suspensión de clases para los próximos partidos del Mundial en CDMX y Guadalajara pic.twitter.com/4gR5P82dEU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 17, 2026

Viernes de Consejo Técnico

Los "días libres" no acaban ahí, pues el próximo viernes de Consejo Técnico también se va a sumar. ¿Cuándo es el Consejo Técnico de junio? De acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública, el viernes sin clases será el 26 de junio.