Se forma la tormenta tropical “Arthur": Alertan por inundaciones; ¿afectará a México?

La primera tormenta tropical "Arthur" de la temporada en el Atlántico ya cobró fuerza frente a territorio estadounidense, así lo anunció este miércoles 17 de junio el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

¿Cuál es su ruta y qué efectos tendrá en México?

Afectará la tormenta tropical "Arthur" a México

De acuerdo a los análisis de la trayectoria que tiene la tormenta tropical, no hay señales, hasta ahora, que indiquen que "Arthur" impactará de alguna forma a la república mexicana.

La razón sería porque esta aceleró su marcha al noreste, las bandas nubosas y la humedad se desplazaron hacia los estados de Tamaulipas y Veracruz, por lo que el fenómeno naturala ya no representa riesgos para nuestro país.

Trayectoria de la tormenta tropical "Arthur"

A las 10:00 de la mañana de este miércoles, el centro de "Arthur" se encuentra a unos 65 kilómetros al este-noreste de Port O'Connor, Texas. La tormenta se mueve a una velocidad de 15 kilómetros por hora, avanzando hacia las costas de Texas antes de colocarse en la superficie.

Qué lugares SÍ afectará "Arthur"

Las autoridades estadounidenses ampliaron el aviso de tormenta tropical hacia el oeste, cubriendo lo que va desde High Island, Texas, hasta Morgan City, Louisiana.

Los pronósticos locales indican que las condiciones de tormenta, que incluyen vientos y fuerte oleaje, comenzarán a sentirse de forma severa en las próximas 12 horas, restringiendo la navegación comercial.

Lluvias torrenciales amenazan el sureste de Estados Unidos

El principal peligro asociado con "Arthur" está en el volumen de agua que va a caer como consecuencia. Se espera que haya acumulación de lluvia de entre 12.7 centímetros a 25.4, con picos de hasta 50 centímetros en estados como Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Florida.

Esta caída masivade agua y acumulación podría provocar inundaciones que pondrían en riesgo a los habitantes de estas entidades.

"Arthur" agarrará más fuerza

Por el corte que habrá en el viento y la cercanía con las costas, los analistas prevén que "Arthur" no va a incrementar su fuerza antes de tocar tierra.

Lo más probable es que el centro de la tormenta se mueva al sureste de Texas por la noche de este ombligo de semana, perdiendo intensidad hasta disolverse durante el transcurso del jueves 18 de junio por la mañana.