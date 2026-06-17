¿Qué es la onda de Kelvin y cómo aumenta la peligrosidad del fenómeno de “El Niño”?

El clima de todo el mundo se conecta por la superficie del mar. Cuando el viento cambia de dirección en Asia, empuja una masa de calor que termina alterando el clima en Estados Unidos y México. A esto se le llama onda Kelvin, la cual también se conecta al gran fenómeno natural de "El Niño".

¿Cómo es que se relacionan y qué desastres podrían ocasionar al mezclarse?

El Niño was sparked by a Kelvin wave that shifted huge amounts of warm water from west to east across the undersea Pacific since April.



And now, a new Kelvin wave is forming.



Yet more warm water will move toward the eastern Pacific and El Niño forecasts may trend even stronger. pic.twitter.com/Me2Y8sItWd — Ben Noll (@BenNollWeather) June 17, 2026

Qué es una onda Kelvin

Una onda Kelvin es como una ola subterránea que se genera en el fondo del océano Pacífico, cerca de Australia, cuandos los vientos tropicales que soplan con fuerza cambian de sentido o se debilitan. lo que permite que una enorme masa de agua caliente se mueva internamente, viajando de oeste a este en un trayecto que dura varios meses.

Qué es "El Niño"

"El Niño" es un fenómeno climático que consiste en el calentamiento fuera de lo común de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, especialmente frente a las costas de Sudamérica.

Cuando las ondas de Kelvin terminan su viaje y suben a la superficie en el lado americano, bloquean el agua fría del fondo y suben la temperatura del mar por varios meses, provocando cambios en las lluvias, sequías y climas de todo el mundo.

Cómo se forma un huracán

Los huracanes necesitan dos cosas para nacer y volverse destructivos: humedad en la atmósfera y calor en el agua del mar.

Cuando las temperaturas del océano pasan los 26°C, el agua se evapora con más rapidez, funcionando como el combustible que alimenta los motores de las tormentas tropicales; entre más caliente esté la superficie marina, el aire sube con más energía, creando nubes más densas y vientos más rápidos.

🌊 “El Niño” se prepara para golpear con fuerza a #México: NOAA y el SMN advierten que entre noviembre 2026 y enero 2027 el fenómeno alcanzará su mayor pico.



Este evento “muy fuerte” alterará patrones de lluvia y temperatura, intensificando sequías, tormentas y riesgos hídricos… pic.twitter.com/k8BTOxBxBB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

Qué tiene que "El Niño" con las ondas Kelvin

La conexión entre ambos es directa: las ondas de Kelvin son el transporte físico que enciende y alimenta a "El Niño".

Desde el mes de abril, estas corrientes submarinas han trasladado toneladas de agua cálida de oeste a este; con la formación de una nueva onda de Kelvin reportada por los especialistas, habrá todavía más calor al Pacífico oriental, lo que causa que los pronósticos científicos indiquen que "El Niño" se volverá mucho más intenso y con una mayor duración.