¡Siguen las tormentas en CDMX! Alertan por fuertes lluvias y caída de granizo para este miércoles; estas son las alcaldías afectadas

¡No te vayas a mojar! Nuevamente las calles de la Ciudad de México serán afectadas por las fuertes lluvias y posible caída de granizo para la tarde de este miércoles 17 de junio 2026, por lo que se le recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.

Debido a las tormentas, las autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla en más de 10 alcaldías, pero ¿qué zonas serán afectadas por las lluvias?

Estas son las alcaldías afectadas por las fuertes lluvias y granizo de este miércoles

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, activó la alerta amarilla por fuertes lluvias las siguientes 12 alcaldías de la Ciudad de México:



Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las lluvias y la posible caída de granizo en calles de la Ciudad de México comenzaron desde las 13:00 horas, y podrían extenderse hasta las 19:00 horas de este 16 de junio 2026.

Tormenta tropical "Arthur" podría generar inundaciones: ¿Afectará México?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó la formación de la tormenta tropical "Arthur". De acuerdo a los análisis de la trayectoria que tiene la tormenta tropical, no hay señales, hasta ahora, que indiquen que "Arthur" impactará de alguna forma a la república mexicana.

Según los expertos, el centro de "Arthur" se encuentra a unos 65 kilómetros al este-noreste de Port O'Connor, Texas. La tormenta se mueve a una velocidad de 15 kilómetros por hora, avanzando hacia las costas de Texas antes de colocarse en la superficie.

Las autoridades estadounidenses ampliaron el aviso de tormenta tropical hacia el oeste, cubriendo lo que va desde High Island, Texas, hasta Morgan City, Louisiana.

¿Cómo protegerse de las fuertes lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

