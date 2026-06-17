Reto para papás futboleros: Así pueden estrenar una motocicleta Italika este mes

La fiebre por el torneo de fútbol más importante del planeta no solo se vive en las canchas, sino también en las salas de las familias que buscan la mejor experiencia para seguir las transmisiones de los especialistas deportivos de Azteca Deportes. Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas tiene una sorpresa para todos los papás: ¡una motocicleta Italika! aquí te dejamos los detalles.

La propuesta busca transformar la manera en que se celebra a los papás, vinculando su pasión por el balompié con un incentivo mayúsculo. A los papás que acudieron recientemente a las sucursales de Elektra para adquirir un nuevo televisor (buscando la máxima calidad de imagen y sonido para no perderse ningún detalle de los partidos), ahora eso podría recompensar su preferencia de una forma inesperada.

A nosotros, los papás, nadie nos regala nada. Ahora, con motivo del Mundial, muchos compraron su pantalla en @ElektraMX para disfrutar los partidos con el mejor equipo de comentaristas deportivos de @AztecaDeportes.



Para cambiar eso, yo les voy a REGALAR una #Firebird300 de… pic.twitter.com/rHre0w0Lp3 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 17, 2026

La ganadora: motocicleta Firebird 300 para algunos papás

El regalo para aquellos papás es nada más y nada memnos que una motocicleta Firebird 300, un vehículo manufacturado por Italika. La oportunidad de convertirse en el dueño de esta unidad está abierta de forma exclusiva para aquellos padres que logren certificar que realizaron la adquisición de una pantalla de televisión haciendo uso de un esquema de préstamo Elektra.

El periodo de participación queda estrictamente acotado a los días que integran el presente mes de junio. Los organizadores pretenden que el beneficio llegue directamente a los consumidores que confiaron en dicho financiamiento para actualizar sus centros de entretenimiento justo a tiempo para la competencia deportiva internacional.

Ya escucharon al Jefe 😮‍💨🏍️🔥

Los que ya estrenaron TV con #PréstamoElektra, manden ese comprobante. Los que no... todavía están a tiempo de entrarle 😏📺👉 https://t.co/RkTOil6buz — Elektra México (@ElektraMx) June 17, 2026

Dinámica de para tener tu Italika

Para formar parte de este proceso y aspirar al premio, los interesados deben seguir una serie de pasos digitales obligatorios en las plataformas sociales. La dinámica requiere que los participantes interactúen compartiendo de forma pública el anuncio original de la promoción, además de convertirse en seguidores oficiales de las cuentas de Italika, Elektra y Azteca Deportes.

El requisito indispensable para validar la postulación consiste en adjuntar de manera digital el comprobante de la compra realizada. El proceso de selección se ejecutará bajo un formato completamente aleatorio, donde se elegirá al azar al papá ganador una vez que concluyan los últimos días del mes, cerrando así una campaña que pretende retribuir el gasto de los aficionados al fútbol.