El Sol cambiará de forma: el raro eclipse híbrido que podría volver a verse en México

Aunque todavía faltan algunos años, el mundo volverá a ser testigo de uno de los fenómenos astronómicos más raros que se pueda observar: un eclipse solar híbrido.

Este fenómeno combina características de un eclipse total y uno anular, por lo que podrá observarse parcialmente en algunos países, pero ¿qué hay de México?

¿Qué es un eclipse híbrido?

Los eclipses híbridos se producen cuando la Luna se encuentra lo más lejos posible de la Tierra en su órbita elíptica, al ser fenómenos tan raros ocurren sólo unas pocas veces cada siglo.

La investigadora Julieta Fierro, del Instituto de Astronomía de la UNAM, explica que este fenómeno solo puede producirse cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran perfectamente alineados.

Un eclipse híbrido es considerado el tipo de eclipse solar más raro porque cambia de apariencia a lo largo de su recorrido. En algunas regiones de la Tierra puede verse como un eclipse total, mientras que en otras se observa como un eclipse anular.

¿Qué diferencia al eclipse híbrido de otros tipos de eclipses?

Existen diferentes tipos de eclipses solares y cada uno depende de la posición y la distancia de la Luna respecto a la Tierra.



Eclipse total: la Luna cubre completamente el disco solar, permitiendo observar la corona del Sol durante algunos minutos.

Eclipse anular: la Luna se encuentra un poco más alejada de la Tierra y no alcanza a cubrir por completo al Sol, por lo que queda visible un brillante "anillo de fuego".

Eclipse parcial: ocurre cuando la Luna solo cubre una parte del Sol, dando la impresión de que el astro fue "mordido".

El eclipse híbrido tiene las características de los dos primeros, ya que durante su trayectoria cambia entre eclipse total y anular dependiendo del ángulo; algo que ocurre muy pocas veces.

¿Qué hace único al eclipse híbrido?

Los eclipses solares suceden aproximadamente dos veces al año en algún punto del planeta, pero los híbridos representan un porcentaje muy pequeño de todos ellos.

Este fenómeno es posible gracias a una coincidencia astronómica, ya que aunque el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, también se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra

Pero ¿cuándo se volverá a ver un fenómeno como ese en México o en el mundo?

¡Anota la fecha! El próximo eclipse híbrido visible parcialmente en Norteamérica ocurrirá el 14 de noviembre de 2031.

En algunas ciudades de México, como la CDMX y Morelia, el Sol podría llegar a cubrirse cerca del 48%, por lo que será parcial y no se podrá distinguir en muchas partes.

¿Qué tan seguro es observar un eclipse híbrido?

Observar un eclipse solar sin protección puede provocar daños permanentes en la retina, incluso si el Sol parece parcialmente cubierto.

La UNAM recomienda utilizar filtros certificados para eclipses o lentes para soldador con grado 12 o superior.

En cambio, los lentes de sol, vidrios ahumados, radiografías o el reflejo del Sol en el agua no ofrecen protección como se suele creer, y podría causar daños de por vida.

Solo durante la fase de totalidad de un eclipse total es seguro mirar directamente al Sol sin protección, pero en el caso del eclipse híbrido que se observará parcialmente desde México en 2031, será necesario utilizar protección durante todo el fenómeno.

¿Cuántos eclipses habrá en México?

Aunque el eclipse híbrido de 2031 es de los más esperados, México también podrá apreciar otros eclipses solares de forma parcial:

