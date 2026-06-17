Oración de hoy para pedir por fuerzas en la adversidad: La plegaria para pedirle a Santa Marina por paciencia este 18 de junio

Este 18 de junio, la Iglesia Católica recuerda a Santa Marina de Bitinia, una joven adolescente que ingresó a un monasterio en lo que hoy conocemos como Turquía. La oración de hoy, dedicada a dicha santa, busca dar perseverancia, salud emocional y fortaleza.

Oración para hoy 18 de junio

Señor Dios, que concediste a Santa Marina el don de una fe inquebrantable y una profunda humildad, te pedimos que por su intercesión nos otorgues la gracia de la paciencia y la fortaleza en nuestras pruebas diarias.

Santa Marina, tú que viviste entregada al servicio de Dios y superaste con mansedumbre los obstáculos de la vida, te rogamos que ruegues por nosotros ante el Creador. Protege a nuestras familias, guía nuestros pasos y ayúdanos a mantener un corazón puro y lleno de amor.

Te pedimos especialmente por (mencionar aquí tu petición), para que, siguiendo tu ejemplo de devoción y entrega, podamos alcanzar un día la vida eterna.

Amén.

Santoral hoy 18 de junio

Este 18 de junio, la Iglesia Católica recuerda a Santa Marina de Bitinia destaca porque su padre, Eugenio, la ingresa en un monasterio en Qannoubine, en Siria, a los 14 años de edad. Los historiadores señalan que vivió en la primera mitad del año 700 después de Cristo en Bitinia, en Asia Menor, hoy conocida como Turquía.

Eugenio, al quedarse viudo, se retira a un convento, con lo cual su hija se sumió en la tristeza. Posteriormente, Eugenio habla de su dolor al abad, le pide vivir en el monasterio y su superior lo aprueba.

No obstante, dado que es mujer, Marina ingresa al monasterio disfrazada como Fray Marino. A los 25 años se revela su verdadera identidad cuando murió en su celda.