4 requisitos para reclamar si no te cayó tu pago de junio 2026 de la Pensión IMSS o te depositaron monto incompleto

El cobro mensual de la pensión del IMSS puede ser un proceso completamente automatizado, pero hay ocasiones en las que los sistemas de banco o administrativos fallan.

Si tú presentas algún problema con tu pago, ya sea en el monto o si no cayó tu dinero, hay un proceso establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, te decimos qué hacer.

Requisitos para realizar tu reclamo

Primero que nada, para que el personal del instituto acepte tu queja es comprobar que mantienes tu vigencia de derechos. Esto quiere decir que debes ser el titular de la pensión que está actica, respaldada por las leyes del Gobierno Federal y que el dinero o financiamiento venga directamente de las cuentas del IMSS.

Para seguir con tu queja ante la institución de salud, debes acreditar físicamente el error con tu dinero. Es obligatorio enseñar el estado de cuenta emitido por tu banco donde se pueda comprobar que el depósito de tu pensión, en este casi la de junio 2026, no se aplicó en el día límite, o que la cifra que cayó sea diferente a la asignada en tu dictamen.

Identificaciones oficiales vigentes con fotografía

Los requisitos no paran ahí, también es necesario comprobar tu identida para evitar fraudes o suplantaciones. Debes meter en tu carpeta de documentos la credencial oficial para votar con fotografía, INE, tu pasaporte mexicano vigente o tu cédula profesional en formato original, esto con una copia por ambis lados para el expediente.

Papeles de afiliación y el talón de pago correcto

Otro requisito para concretar tu proceso: lleva a la mano el documento donde aparezca tu Número de Seguridad Social, NSS, a once dígitos.

También necestias mostrar un talón de pago previo o el documento oficial de concesión de pensión que te entregaron cuando te jubilaste, pues ahí se va a verificar cuál es la cantidad exacta que el IMSS te tiene que pagar.

Acude a la ventanilla de tu Unidad de Medicina Familiar

Para iniciar formalmente la "solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias", tienes que ir a la ventanilla de Control de Prestaciones de la clínica o UMF que te corresponde.

El horario para recibir los reclamos es de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, aunque si prefieres resolver dudas antes de salir de casa, puedes marcar al teléfono 800 623 2323, opción 3.