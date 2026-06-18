Tormenta provoca intensas lluvias en CDMX Hoy: Alertan por aguaceros y caída de granizo en 12 alcaldías

Las intensas lluvias en la CDMX seguirán azotando la capital; así lo informó hoy en su pronóstico del tiempo la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

En un boletín informativo en sus canales oficiales, la dependencia detalló que, durante la tarde y noche de este miércoles 17 de junio, se espera que el clima esté amenazado con severas tormentas que provocarían fuertes aguaceros, caída de granizo y encharcamientos en al menos 12 alcaldías.

¿Qué alcaldías de la CDMX serán afectadas por las fuertes lluvias HOY?

Las autoridades activaron la Alerta Amarilla debido a la persistencia de condiciones favorables para el desarrollo de lluvias fuertes en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas del poniente, sur y norte de la ciudad, donde también podrían registrarse rachas de viento y actividad eléctrica asociada a las tormentas.

De acuerdo con Protección Civil, las demarcaciones donde existe mayor riesgo por lluvias fuertes y posible caída de granizo son:



Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estas zonas podrían registrarse acumulaciones importantes de agua sobre vialidades, además de reducción de visibilidad para automovilistas y peatones.

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¿Qué riesgos provocarán las tormentas durante esta tarde?

El pronóstico señala que las lluvias continuarán durante gran parte de la tarde y parte de la noche, con chubascos dispersos que podrían intensificarse en algunos sectores de la ciudad.

Además del granizo, las precipitaciones podrían generar encharcamientos en avenidas, afectaciones al tránsito vehicular, incremento temporal en niveles de canales y corrientes de agua, así como caída de ramas u objetos debido a las rachas de viento asociadas a las tormentas.

Las condiciones también favorecen la presencia de descargas eléctricas, por lo que las autoridades recomiendan evitar permanecer bajo árboles, anuncios espectaculares o estructuras que puedan representar algún riesgo durante la lluvia.

Recomendaciones para evitar contratiempos por las lluvias en CDMX

Protección Civil recomienda retirar basura de coladeras cercanas a viviendas, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si debes salir durante la tarde o noche, utiliza paraguas o impermeable y considera tiempos adicionales en tus traslados, ya que las lluvias podrían provocar complicaciones viales en distintos puntos de la CDMX.