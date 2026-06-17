Últimos sismos en México hoy: Magnitud, epicentro y alerta sísmica

¿Un pan para el susto? Sigue el reporte completo de los sismos sucedidos en México este miércoles 17 de junio de 2026 con información oficial, magnitud, epicentro y si se activó la alerta sísmica en los lugares correspondientes.

En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto EN VIVO.

Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México

El siguiente simulacro nacional está programado para el día 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Este sería un ejercicio preventivo para todos los estados de la república mexicana y el día de la semana en el cual cae es el sábado.