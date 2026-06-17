Últimos sismos en México hoy: Magnitud, epicentro y alerta sísmica
¿Tembló hoy? Sigue la actividad completa de sismos en México este miércoles 17 de junio con magnitud, epicentro y la activación de la alerta sísmica.
¿Un pan para el susto? Sigue el reporte completo de los sismos sucedidos en México este miércoles 17 de junio de 2026 con información oficial, magnitud, epicentro y si se activó la alerta sísmica en los lugares correspondientes.
En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto EN VIVO.
Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México
El siguiente simulacro nacional está programado para el día 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Este sería un ejercicio preventivo para todos los estados de la república mexicana y el día de la semana en el cual cae es el sábado.
Últimos sismos en México hoy miércoles 17 de junio: Magnitud, epicentro y alertas sísmicas
Sismo de magnitud 4.1 se registra en Matías Romero, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.1 durante los primeros minutos de este miércoles 17 de junio de 2026 en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
El movimiento telúrico se localizó a 19 kilómetros al suroeste de Matías Romero.