Confirmado: Los alumnos de la SEP que NO tendrán clases por 5 días en junio 2026

¡México vive el ambiente mundialista! A raíz de los partidos del Mundial 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció cambios importantes en el calendario escolar, entre ellos 5 días sin clases para ciertos alumnos de educación pública.

En lo que queda del mes, miles de alumnos tendrán una semana con menos días de clases. Esto se debe a la suspensión de labores por los partidos que se disputarán en la Ciudad de México (CDMX) y por el viernes de Consejo Técnico Escolar.

¿Qué alumnos de la SEP no tendrán clases por 5 días en junio 2026?

El Gobierno de México hizo oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que establece la suspensión de clases para facilitar la movilidad y seguridad durante la justa deportiva.

Aunque no se trata de cinco días consecutivos, los alumnos sí disfrutarán de una semana con muy pocas actividades escolares y se aplicará de la siguiente manera:



Miércoles 17 de junio: suspensión de clases para el turno vespertino.

suspensión de clases para el turno vespertino. Miércoles 24 de junio: suspensión para todos los niveles educativos y todos los turnos.

suspensión para todos los niveles educativos y todos los turnos. Viernes 26 de junio: megapuente por Consejo Técnico Escolar (CTE).

A estos días se suman el sábado 27 y domingo 28 de junio , por lo que los alumnos reanudarán labores de manera normal el lunes 29 de junio.

Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta @Claudiashein emite decreto que modifica actividades administrativas en el gobierno federal, con el fin de mejorar el acceso a la movilidad de la siguiente forma:



Miércoles 17 de junio: en Ciudad de México concluyen… — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 16, 2026

¿Por qué se suspenden las clases en la Ciudad de México (CDMX)?

La decisión está relacionada con los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputarán en el Estadio Ciudad de México.

El miércoles 17 de junio se jugará el encuentro entre Uzbekistán y Colombia a las 20:00 horas, motivo por el cual se determinó cancelar actividades únicamente para el turno vespertino.

Posteriormente, el miércoles 24 de junio se llevará a cabo el partido entre República Checa y México, programado para las 19:00 horas. Además, el recinto también albergará otros encuentros durante el torneo, entre ellos un partido de dieciseisavos de final el 30 de junio y un encuentro de octavos de final el 5 de julio.

¿También habrá suspensión de clases en Guadalajara?

El decreto publicado por las autoridades federales también contempla la suspensión de actividades escolares en planteles ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

La medida aplicará el 18 de junio, fecha en la que la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara como parte de la fase de grupos del Mundial 2026.

La medida aplicará para escuelas públicas y privadas de distintos niveles educativos, por lo que estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, y medio superior tendrán modificaciones en sus actividades académicas:

