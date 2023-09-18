¡A bordo! AMLO prueba por primera vez el Tren Transístmico

En las primeras horas del domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se subió al Tren Transístmico en compañía del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el de Oaxaca, Salomón Jara, con la intención de supervisar los avances de uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio.

Los informes presumen que el presidente mexicano abordó el Tren Transístmico y recorrió 308 kilómetros, desde la estación Salina Cruz, hasta Coatzacoalcos; en los vídeos compartidos se puede ver la presidencia del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, pero ¿Cuándo se inaugurará y qué rutas tiene establecidas?

¿Cómo funcionará el Tren Transístmico?

El Tren Transístmico contempla 10 parques industriales en las que participarán empresas nacionales e internacionales, al tiempo que tendrán acceso a distintos puertos, esto con la finalidad de trasladar con mayor rapidez las mercancías de todo el mundo. Entre los incentivos está que no pagarán el Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como:



Fibra óptica

Gas natural

Agua potable

Electricidad

Así se va a recorrer ahora el Istmo de Tehuantepec, desde Salina Cruz a Coatzacoalcos 🚂 pic.twitter.com/IDdnM7UBEY — Román Meyer Falcón (@MeyerFalcon) September 17, 2023

¿Cuál es la ruta del Tren Transístmico?

La Secretaría de Marina informó que el Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec cuenta con tres rutas ferroviarias en los estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.



La primera, la Línea Z, con 308 kilómetros, que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, interconecta al golfo de México con el Océano Pacífico.

La Línea FA, de 329 kilómetros, que corre de Coatzacoalcos a Palenque Chiapas, que interconectará con el Tren Maya .

. La Línea K, de 459 kilómetros, que interconecta con Centroamérica, va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo.

En esta ruta se prevé construir nueve estaciones de pasajeros, estaciones de abastecimiento, talleres, patios para el Tren Transístmico y un centro centralizado de control y despacho. Todos ellos serán operados por personal de la Armada.

¿Cuándo se inaugura el Tren Interoceánico?

Desde hace 25 años la ruta Transístmica estaba suspendida, pero será este 2023 cuando vuelva a dar servicios, aunque no exista una fecha específica; Esta reapertura es una gran noticia para los residentes y los negocios de la región. La ruta Transístmica que tendrá una infraestructura renovada y modernizada permitirá un flujo más rápido y eficiente de mercancías y personas.