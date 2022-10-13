Estas botas robóticas, este exoesqueleto, puede parecer una versión reducida del traje de Iron Man en las películas de Marvel, pero podría ser el futuro para las personas con problemas de movilidad.

Eso es según un nuevo estudio publicado en la revista Nature.

El exoesqueleto sin ataduras reúne computadoras, sensores y motores para ayudar a los usuarios a caminar más rápido... con menos esfuerzo.

"El exoesqueleto es esencialmente un zapato normal con una pieza que corre a lo largo de la pantorrilla que tiene un motor".

Las botas robóticas tiene un motor que funciona con los músculos de la pantorrilla para dar al usuario un empujón adicional con cada paso.

Están siendo desarrolladas por el Laboratorio de Biomecatrónica de Stanford en California.

Patrick Slade / Coautor del estudio:

Este motor enrolla un cable para ayudarlo a impulsarse mientras camina. Por lo tanto, lo ayuda a impulsarse y, de hecho, a desconectar los músculos de la pantorrilla, lo que le ahorra energía y también puede ayudarlo a aumentar la velocidad de su caminata”.

"Usar el dispositivo es emocionante. Se siente como si tuvieras una especie de resorte en tu paso. Te lanza mientras caminas y te impulsa hacia adelante. Y al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero después de Lo he estado usando por un tiempo y lo apagas, realmente te das cuenta".

Botas robóticas; exoesqueleto para personas con problemas de movilidad.

Exoesqueleto ayuda a caminar más rápido y con menos energía

Los investigadores dicen que las botas permite a los usuarios caminar un 9 % más rápido mientras usan un 17 % menos de energía.

Eso es equivalente a quitarse una mochila de 30 libras.

Uno de los principales logros de la bota es la capacidad de personalizar la asistencia para cada usuario individual, gracias a un modelo basado en aprendizaje automático que fue entrenado a través de años de trabajo usando emuladores.

"Hacemos esto observando su movimiento. Por lo tanto, el ángulo de su tobillo, la velocidad de su tobillo y el torque que le estamos aplicando y descubrimos probando diferentes condiciones de asistencia qué funcionará mejor para usted. Y así, al hacer eso, podemos proporcionar los mejores beneficios posibles para cada persona".

El siguiente paso para el exoesqueleto es ver qué puede hacer por el grupo demográfico objetivo: los adultos mayores.

Los investigadores prevén que las botas también podría ayudar potencialmente a las personas con parálisis cerebral, distrofia muscular o después de un accidente cerebrovascular.

Steve Collins es profesor asociado de ingeniería mecánica en la Universidad de Stanford:

"Uno de los aspectos más importantes de la vida es la movilidad, la capacidad de ir de un lugar a otro por sus propios medios. Y muchas personas tienen discapacidades que hacen que eso sea un gran desafío. Esfuerzo Por lo tanto, estamos desarrollando exoesqueletos que hacen que caminar sea fácil y rápido para todos nosotros ".