Trump presiona a Sheinbaum para utilizar soldados estadunidenses en México

Reportaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permitiera la participación del Ejército estadounidense en las labores contra los grupos del crimen organizado en México, especialmente aquellas vinculadas al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos (EU), esto de acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal.

Trump busca liderazgo militar en México

Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, Donald Trump sostuvo una llamada telefónica de aproximadamente 45 minutos con la mandataria mexicana. Durante esta conversación, la intentó persuadir a para que las Fuerzas Armadas de EU asumieran un “papel de liderazgo” en la lucha contra los grupos delictivos que operan en México. Esta propuesta se enmarca en la política de Trump de intensificar las acciones contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo, que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

Dicha llamada ocurrió el pasado 16 de abril, días después de que de que entrara en vigor el 25% de los impuestos a los componentes para fabricar automóviles. A partir de esa llamada, Sheinbaum ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con la soberanía de México y su rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera.

En respuesta a las presiones de Trump, Sheinbaum enfatizó la necesidad de colaboración y coordinación conjunta, pero sin subordinación. Afirmó que México es un país libre, soberano e independiente, y que no aceptará acciones que comprometan su autonomía nacional.

La soberanía de México reside en el pueblo; no aceptamos injerencismo. Vamos a cambiar la ley para prohibir que gobiernos extranjeros realicen propaganda política o ideológica en nuestro país. pic.twitter.com/BP405KMhjr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 22, 2025

Siguen las llamadas entre los presidentes de EU y México

Además, la presidenta de México, publicó el día de ayer en su cuenta de “X” que sostuvo nuevamente una llamada con Trump, en la que supuestamente acordaron seguir trabajando en alternativas para mejorar el balance comercial y avanzar en los temas pendientes para beneficio de ambos países.

Tuve una conversación muy positiva con el presidente Trump; acordamos que los secretarios de Hacienda y Tesoro, así como de Economía y Comercio, seguirán trabajando en los próximos días en alternativas para mejorar nuestro balance comercial y avanzar en los temas pendientes para… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 1, 2025

Por otra parte, Trump no ha mencionado nada sobre la llamada con Claudia Sheinbaum, sin embargo, en otras ocasiones, el mandatario ya ha dicho públicamente que EU tomaría medidas unilaterales si México no desmantela los cárteles. Y de acuerdo con el reportaje de The Wall Street Journal, Trump dijo: “Queremos ayudarla. Queremos ayudar a México, porque no se puede gobernar un país así. Simplemente no se puede”.

Sin embargo, las tensiones persisten, especialmente en temas como el comercio y la seguridad fronteriza. La relación entre ambos países continúa siendo compleja, con desafíos que requieren un equilibrio entre la cooperación y el respeto mutuo.