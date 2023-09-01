¿Qué es el “botox barbie” y por qué los médicos alertan sobre el procedimiento estético?

Un nuevo procedimiento estético se está volviendo tendencia especialmente entre las mujeres jóvenes, se trata del “botox barbie”, el cual busca imitar el aspecto de la muñeca más famosa del mundo, pero que puede tener riesgos para la salud.

Este procedimiento, también conocido como Trap Tox, consiste en inyectar toxinas botulínicas, como el botox, en algunos músculos del cuerpo como los hombros o el cuello para darle una apariencia de que es más largo.

Anteriormente, los médicos lo utilizaban en los músculos trapecios de la parte superior de la espalda para tratar las migrañas y el dolor de hombros.

Sin embargo, tras el estreno de la película "Barbie", se registró un aumento en su utilización pero para procedimientos cosméticos que pueden presentar daños en la salud.

|Reuters

¿Para qué se utiliza el “botox barbie”?

Aplicar botox en ciertos músculos supuestamente ayuda a adelgazar el cuello y que se vea más estético, como el de la actriz Margot Robbie, quien interpretó a Barbie en la película.

"No están tratando arrugas o piel laxa. Quieren un cuello menos ancho, más delgado y contorneado", indicó el presidente de Revance Therapeutics, Dustin Sjuts.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos atribuye la responsabilidad del uso "off-label" a los profesionales sanitarios, que deben juzgar tales procedimientos como "médicamente apropiados".

¿Qué riesgos tiene el “botox barbie”?

Algunos médicos indicaron que el “botox barbie” tiene algunos riesgos principalmente si son administrados por personas que no están calificadas para hacerlo, ya que podrían ocasionar una parálisis en los músculos.

Además, aplicar botos de manera reiterada también tiene el mismo efecto, lo que podría ser “muy negativo” en la parte del cuello y la columna vertebral, alertaron los expertos.

Con información de Reuters