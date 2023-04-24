Brasil publica nuevas imágenes de los disturbios del 8 de enero en Brasila

El gobierno de Brasil publicó el domingo 23 de abril nuevas imágenes de los disturbios del 8 de enero en Brasilia, en las que los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales.

Cámaras de seguridad instaladas en el Palacio del Planalto muestran cómo los alborotadores, envueltos en banderas brasileñas, accedieron por la fuerza a la oficina del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Horas después, las imágenes mostraban a Lula visitando las instalaciones para evaluar los daños.

Alrededor de 4,000 horas de imágenes de cámaras de seguridad estaban bajo investigación policial, pero el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó su publicación después de que partes de las imágenes fueran transmitidas por CNN Brasil el jueves 19 de abril.

De Moraes también ordenó a Bolsonaro que testifique ante la policía federal sobre su papel en los disturbios, accediendo a una solicitud presentada por el fiscal general del país, quien dijo que el testimonio de Bolsonaro era un paso "indispensable" para esclarecer lo sucedido. Bolsonaro ha negado cualquier responsabilidad.

Minister Alexandre de Moraes of the Federal Supreme Court, the highest court in Brazil, determined the release of images from the cameras of the internal circuit of the Palácio do Planalto referring to January 8, 2023, the date of the patriotic demonstrations. The intention is… pic.twitter.com/0ywRnrH8LX — SPACE LIBERDADE (@SpaceLiberdade) April 23, 2023

Arrestos por los disturbios en Brasilia

La policía federal de Brasil dijo el 18 de abril que estaban cumpliendo 16 órdenes de arresto preventivo y 22 órdenes de allanamiento y allanamiento ordenadas por la Corte Suprema en siete estados y el distrito federal, donde se encuentra Brasilia, según un comunicado.

Los allanamientos representan la décima fase de una operación lanzada a mediados de enero para identificar a las personas que participaron, financiaron o fomentaron los disturbios del 8 de enero, en los que una multitud que protestaba por la victoria electoral de Lula da Silva invadió y saqueó el Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema.