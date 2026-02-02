Joven de 21 años muere tras ser alcanzado por un rayo en Brasil

Un joven de 26 años de edad murió tras caerle un rayo en plena tormenta eléctrica en la ciudad costera de Tramandaí, al sur de Brasil. Las autoridades intentaron salvarle la vida, pero nada pudieron hacer por él.

El trágico incidente sucedió la tarde del jueves 29 de enero de 2026 en el Litoral Norte de Río Grande do Sul. Fabricio de Oliveira Rodrigues, nombre de la víctima, murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Tragedia en Tramandaí: muere joven de 26 años alcanzado por un rayo

Testigos alertaron a los socorristas sobre la descarga eléctrica que alcanzó a Fabrício mientras paseaba con amigos. Los cuerpos de emergencia llegaron de inmediato y detectaron un paro cardiorrespiratorio. Los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación en el lugar.

El joven recibió atención rápida, pero los esfuerzos no lograron salvarlo. Una ambulancia lo trasladó al hospital, donde los médicos confirmaron su muerte. El Departamento de Bomberos confirmó los detalles del suceso.

Estadísticas de supervivencia: ¿Por qué el 90% de las víctimas sobrevive?

Los rayos representan un peligro mortal en tormentas. El impacto de un rayo provoca paro cardíaco al instante, aunque algunos sobrevivientes enfrentan daños cerebrales irreversibles días después.

Según datos del NWS Storm Data, Estados Unidos registró un promedio de 43 muertes por rayos al año entre 1989 y 2018. Solo el 10% de las víctimas muere directamente; el 90% queda con distintos tipos de discapacidades. Entre los años 2009 al 2018, el promedio bajó a 27 muertes anuales.

De acuerdo con los mismos datos, la probabilidad de ser impactado por un rayo durante la vida de una persona es de una en 15 mil 300 y de una en 1.2 millones en cualquier año. Aun así, debido a la baja probabilidad de un ataque por un rayo, es necesario recordar que hay que buscar refugio en interiores y evitar ponerse al lado de postes o árboles durante tormentas eléctricas.