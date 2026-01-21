Ciclista alemán viajó a Perú y murió impactado por un rayo

Florian Berg, un ciudadano alemán de 29 años apasionado por el ciclismo, exploraba cada lugar nuevo pedaleando en su bicicleta. Disfrutaba recorrer destinos inéditos sobre dos ruedas hasta que un potente rayo terminó con su vida en el Nevado Pastoruri, en Ancash, ubicado en Perú.

El sueño del ciclista era recorrer todo el mundo a bordo de su vehículo de dos ruedas: misión que comenzó desde marzo de 2024 en Oceanía. No obstante, no logró su meta al fallecer este 2026.

Tragedia en Áncash: muere ciclista alemán alcanzado por un rayo en el Pastoruri

Según información preliminar, Berg enfrentó una intensa lluvia con descargas eléctricas mientras intentaba llegar al Nevado Pastoruri, después de haber salido solo el sábado 17 de enero de 2026. Un día después, la embajada alemana activó la alerta, debido a que el sistema GPS del ciclista falló.

La Policía de Turismo de Huaraz desplegó un operativo de búsqueda pese al mal tiempo. Los agentes ubicaron el cuerpo sin vida de Berg a unos 5 mil metros sobre el nivel del mar, en el corazón del Parque Nacional Huascarán.

Ciencia y clima: ¿Cómo el retroceso glaciar aumenta el riesgo de rayos?

Beto Pinto, director de los guías de alta montaña, explicó el peligro subyacente. “El incidente estaría relacionado con el retroceso glaciar que se registra en la montaña, lo que provoca que los minerales de las rocas queden expuestos y actúen como conductores naturales que atraen rayos”, declaró Pinto.

Este fenómeno, común en el Pastoruri por el cambio climático , aumenta los riesgos para visitantes en temporada de lluvias . Las rocas expuestas convierten la zona en un imán para descargas eléctricas, como ocurrió con Berg durante su aventura en bicicleta.

Polémica administrativa: accesos prohibidos y falta de control en la zona glaciar

Abdias Villoslada, ingeniero y director del Parque Huascarán, apuntó a irregularidades en el acceso. La comunidad campesina de Catac, que administra la zona de ingreso al Pastoruri y mantiene un conflicto con el parque, habría hecho caso omiso a la prohibición de acceso durante la temporada de lluvias, según Villoslada.

Las autoridades exhortan a los visitantes a no realizar actividades en zonas altas hasta nuevo aviso. En esta temporada, las tormentas eléctricas pueden presentarse con consecuencias fatales, como lo demuestra este caso.