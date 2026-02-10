Tragedia en gimnasio de Brasil: Joven muere tras clase de natación e investigan intoxicación

La policía de São Paulo, en Brasil , investiga la muerte de Juliana Bassetto, de 27 años, durante una clase de natación en un gimnasio el 7 de febrero de 2026. Los alumnos ya practicaban en la alberca cuando Juliana se sintió mal repentinamente. Instructores la retiraron del agua de inmediato y pidieron a todos a salir a toda prisa del área.

Tragedia en la alberca: Muere joven de 27 años por gases tóxicos en gimnasio de São Paulo

Posteriormente colocaron a Juliana en el suelo de la recepción del gimnasio. Su esposo, Vinícius de Oliveira, la llevó al hospital minutos después. Allí sufrió un paro cardíaco y falleció. Autoridades confirman que inhaló gases tóxicos generados por una mezcla de productos químicos en la alberca.

Tres personas más permanecen internadas en estado grave, incluido el esposo de Juliana. Un adolescente que salió del gimnasio también está internado y respira con ayuda de aparatos. Su padre reveló que la resonancia mostró manchas en los pulmones del joven.

La química del error: ¿Cómo un balde con químicos causó un paro cardíaco a Juliana Bassetto?

El responsable del mantenimiento, quien también actuaba como valet del gimnasio, manipuló los químicos. Algunos videos de cámaras de vigilancia muestran cómo tomó una cubeta, la agitó y colocó el producto cerca de la alberca y después comenzó a salir humo en el espacio cerrado.

Justicia para Juliana: Familia denuncia falta de apoyo tras el fatal suceso

La policía clausuró el recinto deportivo por falta de licencias de funcionamiento, ya que faltaban autorizaciones clave y las instalaciones eléctricas resultaban precarias. La Secretaría Municipal de Salud exige licencia sanitaria para locales con alberca ; realizan inspecciones solo tras denuncias.

En el velorio de Juliana este lunes 9 de febrero de 2026, familiares denunciaron que el gimnasio no prestó apoyo. Un pariente aseguró que la joven llegó inconsciente al hospital y que nadie del local se ha puesto en contacto con ellos tras lo sucedido.

Investigaciones en marcha: peritajes definirán negligencia penal por manejo de químicos

La policía espera informes periciales para identificar la sustancia exacta y confirmar negligencia en el manejo. El químico evidencia una falla grave del profesional al dejar el balde en un ambiente cerrado. Las indagaciones determinarán si incurrieron en negligencia penal.

