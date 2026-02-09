VIDEO: Detienen a piloto en Brasil antes de despegar; lo acusan de explotación sexual infantil

En Brasil, el piloto de un avión comercial quedó detenido por las autoridades locales en la puerta de la cabina de la aeronave, pocos instantes antes de despegar. La policía acusa al aviador de liderar una red de explotación sexual infantil.

La detención ocurrió la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026 en el aeropuerto de Congonhas en la zona sur de São Paulo con rumbo a Río de Janeiro . Agentes de la Policía Civil detuvieron a Sérgio Antonio Lopes, de 60 años de edad.

Escándalo en Brasil: Detienen a piloto de Latam antes de despegar

La policía señala que Lopes es sospechoso de participar en una red de explotación de pornografía infantil y violación de personas vulnerables por la menos 8 años.

Veja o momento da prisão do Piloto da Latam dentro de uma aeronave no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. pic.twitter.com/oY9x1QPJfa — Lucas Tadeu (@lucastadeureal) February 9, 2026

Las investigaciones de las autoridades describen que llevaba a menores de edad a moteles con documentos falsos.

Complicidad familiar: Detienen a mujer que entregaba a sus nietas al piloto

Una mujer de 55 años, también detenida, es acusada de brindar al piloto a sus propias nietas de 10, 12 y 14 años de edad, a cambio de dinero.

La operación, llamada “Abróchense los cinturones”, está conformada de ocho órdenes de aprehensión contra otras cuatro personas en São Paulo y en la ciudad de Guararema, donde vive el piloto.

Respuesta de Latam Airlines ante la captura de su capitán en São Paulo

Por su parte, Latam Airlines, aerolínea donde trabaja el piloto , informó en un comunicado que inició una investigación interna y que colaborará con las autoridades respectivas. Añadió que condena “vehementemente cualquier actividad criminal”.

Detalló que los pasajeros del vuelo afectado, el cual debía ser operado por el piloto detenido, despegó y aterrizo en el horario previsto.