Muere asaltante de bancos en Brasil tras enfrentamiento con policía; había sido condenado a 46 años de cárcel

Uno de los asaltantes de bancos más buscados en Brasil murió tras un enfrentamiento con la policía que buscaba aprehenderlo.

Se trata de Luken Cesar Burghi Augusto, líder del grupo criminal Primer Comando de la Capital, quien cayó abatido la noche del sábado 9 de agosto de 2025 tras un enfrentamiento con agentes de la policía en el municipio de Praia Grande, aseguró Guilherme Derrite, secretario de Seguridad de São Paulo, en la red social X, antes conocida como Twitter.

Policía de Brasil trató de detener a Luken Cesar Burghi Augusto

La Policía Civil y agentes especiales acudieron a un domicilio después de que recibieron una denuncia sobre la ubicación de Luken. No obstante, ante el intento de arrestarlo, el sujeto disparó contra los agentes, quienes llevaban chalecos antibalas. Tras ello, los oficiales le dispararon.

Um dos criminosos mais procurados do país entrou em confronto com a ROTA. Ele era procurado por envolvimento em um mega-assalto em Araçatuba e foi condenado a mais de 46 anos de prisão. Graças a Deus, nossos policiais estão bem. pic.twitter.com/F0LU88o8gE — Guilherme Derrite (@DerriteSP) August 10, 2025

“Gracias a Dios, los policías están a salvo. Desafortunadamente, el individuo decidió enfrentarse a los agentes disparándoles, y no tuvo más opción que neutralizarlo”, afirmó Derrite en un video.

Otro delincuente identificado como Gabriel, quien también tenía una orden de arresto vigente, robó el arma de Luken Cesar y escapó. No obstante, agentes del Departamento de Investigación Criminal del Estado recuperaron el arma y arrestaron al individuo.

Burghi Augusto murió en el lugar, donde le incautaron una pistola de 9 milímetros, municiones, documentos falsos y casquillos. Al lugar llegaron peritos forenses.

¿Quién era el ladrón de bancos abatido en Brasil?

Luken Cesar Burghi Augusto había participado en un importante robo a una empresa de transporte de valores en la ciudad de Araçatuba, en São Paulo, en el año 2017.

El hombre tenía una orden de arresto pendiente, que establece una sentencia de 46 años, 11 meses y 10 días de prisión, debido a los delitos de explosión, incendio, robo y robo con resultado de muerte.

En octubre de 2017, Luken Cesar participó en el robo de 10 millones de reales, poco más de 34 millones de pesos mexicanos, de una empresa de valores, donde un policía civil resultó asesinado en el hurto. Al menos 30 sujetos participaron en el atraco.