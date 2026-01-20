Investigan a turista argentina en Brasil por racismo; podría pasar 5 años en prisión

Una discusión por una cuenta de un bar terminó en una denuncia por racismo en Brasil, cuando una turista originaria de Argentina hizo un gesto hacia los meseros, el cual es calificado como ofensivo.

Agostina Páez: la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

El hecho ocurrió el 14 de enero de 2026, en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro , cuando la abogada argentina Agostina Páez salió de un bar se molestó al momento de pagar la cuenta y ofendió a uno de los meseros.

En videos compartidos en redes sociales , es posible ver a la mujer quien grita algunas cosas y después hace gestos con los brazos y sonidos que imitan a un mono.

QUIÉN ES LA ABOGADA ARGENTINA DENUNCIADA POR INSULTOS RACISTAS EN BRASIL



-Se trata de Agostina Páez (29), una abogada e influencer.

-Deberá quedarse en Brasil y usar tobillera electrónica.#Argentina #Brasil #Abogada #Policiales pic.twitter.com/EkibTtPPIx — Matias Chierasco (@MChierasco) January 19, 2026

¿Qué es la injuria racial y qué pena podría enfrentar la turista?

Agostina Páez es acusada de injuria racial, un cargo equiparable al de racismo , el cual es un delito que no prescribe ni acepta el pago de una fianza. De ser hallada culpable, puede pasar un tiempo de hasta cinco años en prisión, así como ser sentenciada al pago de una sanción económica.

Aunque la mujer no fue detenida en flagrancia, las autoridades determinaron que debe usar una pulsera electrónica para que no pueda salir del país en lo que se determina su sanción.

La versión de Páez: “Fue una reacción ante cobros indebidos y acoso”

La abogada es originaria de Santiago del Estero en Argentina y ha negado las acusaciones de racismo. Explicó que ella y un grupo de amigas salían de un boliche, cuando después de pagar su consumo y a punto de salir, el personal las retuvo y aseguró que había cosas sin pagar.

La situación se volvió más tensa, debido a que los meseros les intentaron reclamar un cobro indebido. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara. Pagamos de todos modos”, declaró a medios argentinos.

✌🏾Agostina Paez, abogada y militante de La Cámpora en Santiago del Estero, quedó presa y con tobillera electrónica en Rio de Janeiro por ser racista y burlase de los brasileños. No falla, no hay un kirchnerista que nos haga quedar bien en ninguna parte del mundo. pic.twitter.com/yk0A4gVZpA — La Matancera AntiK 1 (@martinezmerce18) January 20, 2026

Páez alegó que los empleados comenzaron a seguirlas en la calle y a hacerles gestos obscenos. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, alegó.

Debido al caso, ella está encerrada en un departamento, porque en los medios brasileños difunden su cara y su nombre. Asegura que recibe muchas amenazas en su contra. Sobre sus acciones, dice estar arrepentida.