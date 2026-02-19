Así es como la menopausia afecta el salario de las mujeres en México

La menopausia no solo es un proceso biológico. En México también tiene consecuencias económicas. Un estudio reciente del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA) detectó que las mujeres de entre 40 y 60 años enfrentan una brecha salarial de hasta 30% frente a los hombres de su misma edad.

Pero el problema no termina ahí. El 67% de las mujeres encuestadas aseguró que los síntomas de la menopausia afectan su desempeño laboral. Bochornos, insomnio, ansiedad o fatiga no solo impactan su salud, también su productividad y estabilidad en el empleo.

Además, muchas deben asumir costos adicionales. Más de la mitad reportó que paga con recursos propios consultas médicas o medicamentos que no están cubiertos por el sistema público de salud.

La brecha salarial no se explica solo por experiencia

El estudio del UNFPA México señala que la brecha salarial en este grupo de edad no puede atribuirse únicamente a educación o trayectoria laboral. Es decir, incluso con experiencia y preparación similar, las mujeres siguen ganando menos .

Esta diferencia coincide con una etapa en la que muchas alcanzan puestos de mayor responsabilidad… o deberían hacerlo. Sin embargo, la menopausia sigue siendo un tema poco hablado en los centros de trabajo y, en algunos casos, motivo de estigmatización.

Académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido que la menopausia continúa siendo un tabú en el ámbito laboral. Con frecuencia se percibe como una “debilidad” o una condición que reduce capacidades, lo que puede limitar oportunidades de ascenso o generar discriminación silenciosa.

Síntomas que impactan el empleo

El 67% de las encuestadas reconoció que los síntomas afectan su desempeño diario. La falta de sueño, los cambios hormonales o la dificultad para concentrarse pueden influir en el rendimiento, pero rara vez las empresas cuentan con políticas de acompañamiento o ajustes laborales.

A diferencia de otras etapas de la vida reproductiva, como el embarazo, la menopausia no suele estar contemplada en reglamentos internos o programas de salud ocupacional.

Otro hallazgo relevante es el gasto de bolsillo. Muchas mujeres en México deben pagar consultas especializadas, terapias hormonales o tratamientos alternativos sin apoyo institucional. Esto implica una doble carga: menor ingreso y mayor gasto.

Especialistas han señalado que visibilizar la menopausia como un tema de salud pública y laboral podría reducir desigualdades y mejorar condiciones de trabajo para millones de mujeres en México.