Britney Spears anuncia su tercer embarazo

La cantante Britney Spears anunció que está embarazada de su tercer hijo al publicar un mensaje en Instagram el lunes 11 de abril.

Spears no solo reveló su embarazo, sino que también pareció anunciar que se casó con su prometido Sam Asghari, llamándolo su “esposo” en la publicación.

Britney también describió cómo notó cambios en su estómago que al principio descartó como aumento de peso.

“Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé", publicó.

La estrella del pop también contó cómo sufrió depresión durante un embarazo anterior y cómo ahora siente que las mujeres pueden hablar más abiertamente sobre su salud mental durante el embarazo.

Así mismo Britney, de 40 años, dijo que “no saldrá tanto” para que los paparazzi no puedan tomarle fotos por dinero, en alución a lo mediático de sus anteriores embarazos.

"¡¡Esta vez estaré haciendo yoga todos los días!!! ¡¡¡Repartiendo mucha alegría y amor!!!”, escribió Spears.

#FreeBritney

Apenas en junio de 2021, Britney Spears se quejó ante el tribunal de su caso de tutela el cuál, además de ser abusivo, le impedía casarse o tener más hijos. Esto era controlado a través de un DIU que no le permitían quitarse.

“Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para sacarlo. Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”, declaró Spears.

En noviembre, un juez puso fin a su tutela de 13 años que permitía a su padre, Jamie Spears , controlar su vida personal y su patrimonio de 60 millones de dólares.

Spears tiene dos hijos, Sean Preston y Jayden James, de su matrimonio anterior con Kevin Federline. La relación fue muy publicitada en medios, por lo que fotografías de la familia eran valiosas; más cuando captaban a Britney siendo una “mala madre” o en medio de una crisis.