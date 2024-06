Bruno Mars regresa a México tras 6 años de ausencia, ¿cuándo y dónde será su concierto?

Buenas noticias para los amantes de la música, porque Bruno Mars regresará a México luego de 6 años de ausencia para inaugurar el Estadio GNP, antes conocido como Foro Sol, al puro estilo de Paul McCartney, ¿cuándo y dónde será su gran concierto? A continuación te ofrecemos todos los detalles sobre la venta de boletos para que no te pierdas esta gran fecha.

¿Cuándo es el concierto de Bruno Mars en México?

¡Ya hay fecha! Ve apartando el calendario porque el próximo sábado 10 de agosto del 2024, Bruno Mars abrirá el telón de shows en el Estadio GNP. Aunque hasta el momento no hay un horario oficial, se espera que el 14 veces ganador del premio GRAMMY, inicie su presentación en punto de las 20:00 horas.

Presentado por GNP Seguros:



Guess who’s back again 🎵 ¡@BrunoMars regresa a México para inaugurar el Estadio GNP Seguros! 💜✨ #Viviresincreíble



Patrocinador especial Citibanamex #PreventaCitibanamex: 21 de junio.

Venta general a partir del 22 de junio. pic.twitter.com/1GIRMhv1dc — Estadio GNP (@EstadioGNP) June 18, 2024

Este día empezará la venta de boletos para el concierto de Bruno Mars

La preventa de entradas para el concierto de Bruno Mars en México, comenzará a partir del miércoles 19 de junio en punto de las 09:00 horas a través de Prestige Beyond de Ticketmaster. En tanto, la preventa Citibanamex se llevará a cabo este viernes 21 de junio a las 11:00 horas. Mientras que la venta general, es decir, la venta abierta para todo público, se realizará el 22 de junio a través de la empresa oficial de boletos.

Por el momento no se han dado a conocer los precios de los boletos, por lo que los fanáticos del intérprete de “Just The Way You Are” deberán estar al pendiente de nuevas noticias por parte de la empresa para conocer su costo.

¿Cuál será el setlist del concierto de Bruno Mars en México 2024?

¿Ya te la sabes? Apenas se anunció el gran concierto, los fanáticos de Mars comenzaron con todo tipo de especulaciones y tomando en cuenta que se encontró de gira desde el año pasado por Estados Unidos, Asia y Latinoamérica, se ha difundido el supuesto setlist oficial de esta gira de éxitos, ¿qué canciones cantará en México?