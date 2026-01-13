¿BTS viene a México en 2026? A estas hora anuncian las fechas del nuevo tour

¡Atención, ARMY! BTS, la banda surcoreana más famosa del mundo, regresará a los escenarios con un nuevo álbum y tour mundial para este 2026, y la esperanza de un concierto en México está más fuerte que nunca, pero ¿a qué hora anuncian las fechas oficiales?

La gira de BTS es una de las más esperadas de este año, pues será su primer tour mundial tras la pausa por el servicio militar en el 2022.

¿Cuándo y a qué hora se anuncia el tour de BTS 2026?

¡Comienza la cuenta regresiva! En México , el anuncio del tour de BTS se dará a conocer este 13 de enero 2026 alrededor de las 9 de la mañana debido a la diferencia de horarios con Corea del Sur, donde se anunciará el 14 de enero a las 00:00 horas.

El anuncio de la gira mundial podría realizarse en las redes sociales de la agrupación o en Weverse, plataforma perteneciente a Hybe, compañía de entretenimiento surcoreana.

[기사] #BTS OFFICIALLY ANNOUNCES FIFTH ALBUM, UNVEILS NEW COUNTDOWN WEBSITE & TEASES UPCOMING TOURhttps://t.co/gSJX4jnfNR — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) January 5, 2026

¿Cuándo viene BTS a México en 2026?

Hasta el momento no existe una fecha oficial que indique la visita de BTS en México, por lo que se les pide a las y los fanáticos mantenerse informados de los conciertos solo en fuentes oficiales y no creer en rumores.