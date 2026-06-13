Donde los patos tiran a gol y Corea es hermano: el Mundial 2026 en México es pura magia
Desde luchadores en Reforma hasta sombreros lloviendo en el estadio. Recordamos por qué el Mundial 2026 en México es la fiesta más surrealista del planeta.
En México nos gusta el futbol y más cuando somos anfitriones; la Selección Nacional ha sido un punto de encuentro para todos y ha sacado el "México Mágico" que todos llevamos dentro. Así se vive la Copa Mundial de la FIFA ™ desde nuestro país.
Señales inequívocas que el Mundial 2026 es en México
Es el único lugar donde verás a un gorila luchando contra un mariachi a medio de la avenioda más bella de la Ciudad de México (CDMX); Paseo de la Reforma. Donde verás a una botarga del Doctor Simi haciendo surfeo humano, o brindando con la afición.
Es el único lugar del mundo donde llueven sombreros en el estadio. Y no nos importa que llueva en el festejo, igual festejamos en medio de la tormenta.
En un país que convierte avenida Chapultepec en Guadalajara en una pequeña Corea y los coreanos ya son de casa.
Cuando hay un Mundial en México, los luchadores salen a la calle; y en donde sea sacamos nuestros mejores pasos de baile.
Señales inequívocas de que la mejor afición es la de México— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 13, 2026
La fiesta derriba cualquier barrera cultural, uniendo a mexicanos con ciudadanos coreanos, nigerianos y estadounidenses en celebraciones llenas de baile y folclor.
La nota de @goliveros en #Hechos con @Javier_Alatorre pic.twitter.com/fKH5qFeIhu
Siempre que hay un Mundial en México los gringos salen en los brazos y celebran con alegría, mientras los nigerianos se sienten mexicanos.
Cómo serán los mundiales en México que hasta los patos le tiran a la portería; y lo más surreal aun no ocurre, pues apenas son dos días de esta fiesta futbolera.
Lástima que los mundiales en México pasen cada 40 años.