Donde los patos tiran a gol y Corea es hermano: el Mundial 2026 en México es pura magia

En México nos gusta el futbol y más cuando somos anfitriones; la Selección Nacional ha sido un punto de encuentro para todos y ha sacado el "México Mágico" que todos llevamos dentro. Así se vive la Copa Mundial de la FIFA ™ desde nuestro país.

Señales inequívocas que el Mundial 2026 es en México

Es el único lugar donde verás a un gorila luchando contra un mariachi a medio de la avenioda más bella de la Ciudad de México (CDMX); Paseo de la Reforma. Donde verás a una botarga del Doctor Simi haciendo surfeo humano, o brindando con la afición.

Es el único lugar del mundo donde llueven sombreros en el estadio. Y no nos importa que llueva en el festejo, igual festejamos en medio de la tormenta.

En un país que convierte avenida Chapultepec en Guadalajara en una pequeña Corea y los coreanos ya son de casa.

Cuando hay un Mundial en México, los luchadores salen a la calle; y en donde sea sacamos nuestros mejores pasos de baile.

Señales inequívocas de que la mejor afición es la de México



La fiesta derriba cualquier barrera cultural, uniendo a mexicanos con ciudadanos coreanos, nigerianos y estadounidenses en celebraciones llenas de baile y folclor.



La nota de @goliveros en #Hechos con @Javier_Alatorre pic.twitter.com/fKH5qFeIhu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 13, 2026

Siempre que hay un Mundial en México los gringos salen en los brazos y celebran con alegría, mientras los nigerianos se sienten mexicanos.

Cómo serán los mundiales en México que hasta los patos le tiran a la portería; y lo más surreal aun no ocurre, pues apenas son dos días de esta fiesta futbolera.

Lástima que los mundiales en México pasen cada 40 años.