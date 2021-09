Mujer paga 5 mil pesos por bufanda hecha con los pelos de sus perros

Los dueños de algunos animales en ocasiones resultan ser un poco excéntricos, tal es el caso de una mujer de Inglaterra que no le importó pagar cinco mil pesos para que le hicieran una larga bufanda con los pelos de sus dos perros.

Michelle Parker es la dueña de un samoyedo de cuatro años, llamado Luka; y de Keisha, una keeshond de 12 años, y ama tanto a sus mascotas que decidió tener un recuerdo de ellos que le dure mucho tiempo, por eso cuando supo que se podía tejer una bufanda con los pelos de los perros de inmediato mandó a hacer la suya.

Cuando llegó la época de muda de sus mascotas, recolectó todos los pelos que ambos soltaron, recaudando siete kilos de pelo que sus mascotas impregnaban por toda la casa.

Pero con la gran cantidad que juntó, no solo le alcanzó para mandar a hacer una bufanda de 1.5 metros de largo, sino también para unos pompones decorativos que colocó al final su original prenda.

De Luka consiguió reunir 4.5 kilos, con los que se armó el largo de la bufanda; mientras que Keisha le dio 2.5 kilos con los que se hicieron los 10 pompones que cuelgan de la prenda.

¿Cómo logró tener una bufanda hecha con pelos de sus perros?

A Michelle Parker se le ocurrió la idea luego de ver en Facebook la publicación de una mujer que ya lo había hecho antes, así que localizó a la persona encargada de hacerla y pidió la suya de inmediato.

“Esto fue importante para mí”, expresó la mujer de 54 años de edad, y agregó que no le importó gastar 185 libras por la bufanda, lo equivalente a unos cinco mil 086 pesos mexicanos, para tener su bufanda tejida con los pelos de sus perros.

Pero el amor de Michelle no solo lo demuestra a través de extravagantes compras, pues la mujer declaró que también es voluntaria en la organización No to Dog Meat, que tiene por objetivo frenar el comercio de carne de perro en Yulin, China.

