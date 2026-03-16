¡A punto de caer! Camioneta queda colgando de puente en el Periférico Ecológico de Puebla

Una camioneta Mitsubishi estuvo a punto de caer de un puente este lunes 16 de marzo, luego de que el chofer perdiera el control de su unidad sobre el Periférico Ecológico, a la altura de Geovillas el Campanario, en Puebla.

😟🚧 Así las labores de los cuerpos de emergencia para rescatar a las personas que se encuentran atrapadas al interior del carro que está suspendido en un costado de Periférico Ecológico a la altura de Geovillas el Campanario.



La circulación está cerrada. Tómalo en cuenta 🚫⚠️… pic.twitter.com/0fIHar5PSZ — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) March 16, 2026

Auto queda colgando del Periférico Ecológico, Puebla: VIDEO

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 16:00 horas se recibió el reporte de un automóvil color rojo suspendido sobre el puente ubicado a la altura de la calle del Ferrocarril, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Presuntamente, el chofer perdió el control debido al pavimento mojado y terminó impactando la estructura del puente vehicular, dejando las cuatro llantas suspendidas en el aire.

De manera preliminar se ha informado que en la unidad viajaban cuatro personas, entre ellas menores de edad. No obstante, no hay confirmación oficial sobre el número de lesionados.

Así terminó este vehículo en el periférico ecológico a la altura de Momoxpan en San Pedro Cholula. Suspendido en el aire al salirse de la vialidad. Puebla pic.twitter.com/qt7ySIfp70 — La Hora (@LaHoraMX) March 16, 2026

¡Toma precauciones! Debido a las tareas de rescate en Forjadores y calle del Ferrocarril, ambas vialidades permanecen cerradas. Además se espera que por maniobras para el retiro del vehículo, las afectaciones se prolonguen por varias horas.