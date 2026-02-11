Buscan a Erandy Yamile Díaz, tiene 14 años, viste uniforme escolar

La tarde de este martes 10 de febrero fue reportada como extraviada la menor Erandy Yamile Díaz Castillo, quien tiene 14 años, viste uniforme escolar y fue vista por última vez en el municipio de Chalco, en el Estado de México, Edomex.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, la menor tiene 14 años, mide 1.55 metros, pesa 46 kilogramos, tiene el cabello castaño oscuro, largo, con la nariz afilada y labios delgados.

En el momento en que fus vista por su familia, vestía botas negras, sueter escolar azul marino, calentadores color gris claro, chamarra gris, falda tipo escocesa gris con azul marino, camisa escolar manga larga color blanco.