Continúa la búsqueda del pequeño David en Tlapehuela, Guerrero

Ya pasaron siete días y no hay rastro del pequeño David, en el municipio de Tlapehuala, Guerrero.

Fue al mediodía del miércoles dos de noviembre, David Córdova Marcial de apenas cuatro años de edad, junto a su hermanito de siete, salieron de su domicilio en la comunidad Colonia Juárez en Tlapehuala para vender las frituras que prepara su mamá como parte de su sustento diario.

Sin embargo, en el trayecto el pequeño David retrocedió y dejó a su hermano.

La mamá de David, nos comentaba: “cuando mi niño vino a avisarme y luego luego salimos y todas las señoras estaban ahí haciendo gorditas y no nos salimos no nos quedamos más tiempo.”

“El pueblo no es muy grande no es una comunidad muy grande el kilómetro recorrido no es ni un kilómetro de donde viven los papás a donde es el punto de referencia a donde se perdió el niño, serán unos 200 metros, lo único que hay ahí entre la casa y donde se perdió es un arroyo y ahí es el punto donde se da que el niño se perdió y ya no se sabe nada” declaró Briceida Piedra Cadena, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlapehuala.

Desde entonces, pobladores y autoridades municipales emprendieron la búsqueda dentro de la comunidad de no más de 531 habitantes.

Después se sumó personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas, policía estatal, guardia nacional y ministeriales.

El domingo, con el apoyo de binomios caninos, se intensificó el rastreo y se amplió el perímetro a comunidades aledañas de este municipio de la región de tierra caliente.

Pero David no aparece.

El Secretario de Seguridad Pública de Tlapehuala, Cristóbal Huerta explicó “se peinó toda la zona y no logramos encontrar nada, ya quedó en manos la investigación de la policía ministerial de Arcelia que ellos van a llevar el caso de manera legal de quien resulte responsable.”

De acuerdo con las autoridades, la búsqueda y las posibilidades de localizarlo se vuelven más complejas, pues el próximo sábado 12 de noviembre, se tiene contemplado el inicio de la “Feria del Sombrero” en el municipio y se prevé que haya más flujo de personas y visitantes.