Sigue búsqueda de personas en edificio colapsado en Lagos, Nigeria

Los rescatistas continúan la búsqueda de las personas desaparecidas en un edificio colapsado a un día después de que este se derrumbara en Lagos, la ciudad más grande de Nigeria.

El número de muertos por el colapso aumentó a 16, dijo el martes un funcionario del gobierno estatal.

Con ayuda de maquinaria pesada y grandes remolques para levantar mampostería, los servicios de emergencia continuaron la búsqueda de víctimas en los escombros ubicados en la próspera isla de Ikoyi, parte de Lagos. Desde que el edificio colapsó, el lunes 1° de noviembre, solo se ha parado la búsqueda una sola vez debido a lluvias torrenciales azotaran Lagos durante la noche.

Las familias que buscaban a sus seres queridos desaparecidos en el edificio colapsado se negaron a hablar con los medios de comunicación. Algunos lloraron y otros rezaron en pequeños grupos por el regreso seguro de sus familiares.

Cuando los ánimos se enfurecieron, otros se pelearon con los funcionarios del gobierno, exigiendo que se les permitiera ayudar con el esfuerzo de búsqueda.

Hasta el momento, nueve personas han sido sacadas con vida luego de que las excavadoras tamizaron los escombros de los montones de concreto roto y metal retorcido donde alguna vez estuvo el edificio.

Aún se desconoce el número de personas atrapadas en el edificio colapsado, pero las entrevistas con los trabajadores indicaron que había hasta 40 personas en el lugar cuando sucedió el derrumbe, una cifra mucho menor que la cifra de 100 que dieron los testigos el lunes.

Un edificio de 21 pisos colapsa en la ciudad nigeriana de Lagos y decenas de personas podrían estar atrapadas entre los escombros #NIGERIA



• Un bloque de 21 pisos se ha derrumbado este lunes en la ciudad portuaria de Lagos (Nigeria) y los medios de comunicación locales pic.twitter.com/a3Wn8E5hKI — @PAULO NOTICIAS (@PauloNoticias_) November 2, 2021

Problemas con los edifcios de Lagos

Los derrumbes de edificios son frecuentes en Nigeria, el país más poblado de África, donde las regulaciones se aplican de manera deficiente y los materiales de construcción a menudo son de baja calidad.

En Lagos han estado surgiendo nuevos departamentos de alta gama en Ikoyi. El edificio colapsado era parte de tres torres que estaba construyendo el desarrollador privado Fourscore Homes, donde la unidad más barata se vendía por $1.2 millones de dólares.

Fourscore Homes dijo a un canal de noticias local en agosto que había desarrollado edificios en Peckham y Hackney, en Gran Bretaña, y que los apartamentos Ikoyi eran el comienzo de proyectos más grandes que planeaba en Nigeria.

El desarrollador no pudo ser contactado para hacer comentarios el martes. Los informes de los medios locales dijeron que podría haber estado entre los atrapados por el edificio colapsado.

Las llamadas telefónicas a los números enumerados para Fourscore Homes y el contratista principal de la construcción no sonaron el martes.