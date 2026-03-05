¡Emergencia en Baja California! Rescatan a buzo alemán tras colapso pulmonar (VIDEO)

Un buzo alemán de 55 años vivió minutos de verdadero peligro mientras exploraba las profundidades del Arco de la Bahía de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

El turista presentó signos de un posible colapso pulmonar, una condición que puede ser mortal si no se actúa de inmediato.

Rescatan a buzo alemán en Baja California

Reportes indican que el aviso de emergencia se recibió de manera inmediata, lo que permitió que las autoridades navales desplegaran un operativo de rescate en tiempo récord.

El buzo, cuya identidad no fue revelada, estaba participando en un recorrido de buceo recreativo cuando comenzó a mostrar complicaciones respiratorias graves.

Un buzo alemán que presentó un cuadro de posible colapso pulmonar fue auxiliado por personal naval, en inmediaciones del Arco de la Bahía de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.



La Marina informó que se recibió el reporte de emergencia cuando el extranjero de 55 años de edad… pic.twitter.com/aRiGEYpM23 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

¿Cuál es el estado de salud del buzo alemán?

El equipo naval logró estabilizar al afectado en el lugar, aplicando los primeros auxilios especializados en situaciones subacuáticas. Posteriormente, el buzo fue trasladado a tierra firme para recibir atención médica especializada y continuar con su recuperación bajo supervisión profesional.

Hasta el momento, se reporta que el buzo se encuentra establemientras que la Marina continuará su labor de vigilancia y asistencia en las áreas de recreación subacuática de la región.

¿Qué es el colapso pulmonar que padeció el buzo alemán en Baja California Sur?

El colapso pulmonar es uno de los riesgos más serios durante el buceo, especialmente para quienes realizan inmersiones profundas o prolongadas. Esta condición puede desencadenarse por cambios bruscos de presión, esfuerzo físico excesivo o problemas respiratorios preexistentes.

Especialistas recomiendan siempre revisar el estado de salud antes de sumergirse y contar con un equipo de apoyo capacitado para emergencias.

¿Cómo reportar una emergencia en el mar?

Ante cualquier accidente, situación de riesgo o emergencia en el mar dentro del territorio mexicano, la Secretaría de Marina cuenta con canales de atención inmediata para responder con rapidez y coordinar operativos de auxilio.

Para reportar incidentes en aguas marítimas, así como en lagos y lagunas, está disponible el número nacional 01 800 MARINA 1 (01 800 6274 621), una línea directa diseñada específicamente para emergencias acuáticas.

También se puede contactar al Centro de Comando y Control de la SEMAR a través de los teléfonos 55 5677 7119 y 55 5624 6004, donde personal especializado recibe reportes y activa los protocolos correspondientes.