¿Llegarás tarde? Consulta aquí el mapa de bloqueos y marchas en la CDMX hoy 28 de abril

Este martes se espera concentración de manifestantes desde muy temprano, estos son los lugares afectados:

8:00 AM: Habrá presencia de protestantes en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

9:00 AM: Marchas en H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

12:00 PM: Concentración de personas en en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

13:00 PM: Manifestación en Blvd. Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán.