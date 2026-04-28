¿Llegarás tarde? Consulta aquí el mapa de bloqueos y marchas en la CDMX hoy 28 de abril
¿No te quieres quedar en el tráfico? Sigue el mapa completo de marchas, bloqueos, percances viales y cierres en las calles de la CDMX este martes 28 de abril.
¡Que no te atrase el tráfico! Este martes 28 de abril se esperan marchas, tráfico, bloqueos, cierres y percances viales en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX).
En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO de todo lo que atrasa a transeúntes de la capital del país, además de rutas alternas que podrían seguir.
¿Llegarás tarde? Consulta aquí el mapa de bloqueos y marchas en la CDMX hoy 28 de abril
¿Qué marchas se esperan el día de hoy en la CDMX?
Este martes se espera concentración de manifestantes desde muy temprano, estos son los lugares afectados:
8:00 AM: Habrá presencia de protestantes en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
9:00 AM: Marchas en H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.
12:00 PM: Concentración de personas en en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.
13:00 PM: Manifestación en Blvd. Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán.