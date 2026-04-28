El giro legal que obliga a la FGR a reabrir el caso La Luz del Mundo

El carpetazo que la Fiscalía General de la República (FGR) había dado en el caso de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín García está preso en Estados Unidos, dio otro giro al ordenarse reabrir la investigación por delincuencia organizada.

El 17 de diciembre de 2025 la autoridad optó por no ejercer acción penal en contra de varios líderes de la iglesia de la Luz del Mundo, de acuerdo con Sóchil Martin y Sharim Guzmán, esposos y víctimas de dicha organización religiosa, en un caso que involucró agresiones sexuales contra menores.

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Actualmente Naasón Joaquín García está preso en Estados Unidos al estar condenado a 16 años y 8 meses de prisión y acusado de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la iglesia La Luz Del Mundo.

La investigación que se pretendía detener era contra líderes de esta iglesia denunciados por formar una organización delincuencial para traficar menores de edad, producir pornografía infantil y abusar sexualmente de ellos, así como lavar dinero, según ambas víctimas.

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El papel de Sóchil Martin y Sharim Guzmán en la nueva investigación penal

Sóchil Martin y Sharim Guzmán fueron testigos clave para que Naasón Joaquín fuera sentenciado en Estados Unidos y ahora impugnaron la decisión de la FGR de la no acción penal contra líderes de La Luz del Mundo.

Ahora dieron a conocer que durante una audiencia, la representación de la FGR defendió el “carpetazo” y pidió que el Juez de Control lo avalara.

"La FGR se esforzó activamente en intentar que se cerraran las puertas de la justicia a cientos de víctimas de La Luz del Mundo, entre ellas niñas y niños que han sido abusados y explotados sexualmente por la cúpula de dicha Iglesia" expresaron Sóchil Martin y Sharim Guzmán.

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¿Qué implica la intervención del Poder Judicial en Puente Grande?

A pesar de esto, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la FGR reabrir el caso y el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco, Juan José Rodríguez Velarde, revocó el “no ejercicio de la acción penal” decretado por la FGR.

El matrimonio sobreviviente señaló que la FGR "se negó a proporcionar información al consulado de Estados Unidos sobre este caso"

"La FGR fue omisa en activar los mecanismos de cooperación internacional para obtener la información y documentos que han reunido las autoridades de Estados Unidos, y que llevaron a condenar a Naasón Joaquín a más de 16 años de prisión en este país. Por otro lado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fue omiso en entregar información a las autoridades mexicanas en varias ocasiones".