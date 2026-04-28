¡Toma precauciones! Metro CDMX EN VIVO: Reportan fallas y saturación en estas líneas hoy 28 de abril
¿Cómo va el Metro CDMX hoy martes 28 de abril? Consulta el avance de trenes en la red y toma previsiones en tus traslados en la capital del país.
Azteca Noticias te comparte el reporte en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones antes de utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 28 de abril de 2026.
¡Considera esta información! La estación Auditorio de la Línea 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario, y la estación San Antonio Abad de la Línea 2, que opera de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas por trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.
¡Toma precauciones! Metro CDMX En vivo: Reportan fallas y saturación en estas líneas hoy 28 de abril.
Problemas en Línea A
En redes sociales, viajeros del Metro CDMX comparten fotos de vagones llenos en la terminal La Paz de la Línea A.
Varados en la Paz, aún no tienen la cuota de atascamiento para avanzar pic.twitter.com/oehQP5ZTou— Enedino (@Ninin72) April 28, 2026
¿Qué pasa en Línea 5?
Usuarios reportan que en 10 minutos no ha pasado un tren en la estación Aragón de la Línea 5, que comprende de Politécnico a Pantitlán.
@MetroCDMX hay algún retraso en la línea 5? 10 minutos esperando en Aragón— ᴬᵐᵃʳᵃⁿᵗᵃ (@Gnossienne_1) April 28, 2026