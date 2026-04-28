¡Toma precauciones! Metro CDMX En vivo: Reportan fallas y saturación en estas líneas hoy 28 de abril.

Azteca Noticias te comparte el reporte en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones antes de utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 28 de abril de 2026.

¡Considera esta información! La estación Auditorio de la Línea 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario, y la estación San Antonio Abad de la Línea 2, que opera de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas por trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.