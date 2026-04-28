Fuerzas Armadas revelan detalles del inmenso operativo contra el CJNG: Así cayó “El Jardinero” y “El Güero Conta”

Este 28 de abril de 2026, el Gabinete de Seguridad presentó un informe pormenorizado de la caída de "El Jardinero", en lo que se considera un golpe contundente a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que hubo colaboración de inteligencia con Estados Unidos e implementación de la fuerza militar mexicana.

En una conferencia de prensa encabezada por Omar García Harfuch (SSPC), el almirante Raymundo Morales (Semar) y el general Ricardo Trevilla (Defensa), se revelaron los detalles técnicos y estratégicos detrás de la captura de Audias Flores Silva, y de su principal operador financiero, César "N", alias "El Güero Conta".

La detención de "El Jardinero" no fue un evento fortuito, sino el resultado de 19 meses de seguimiento sistemático. Identificado como el jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y su sucesor en la línea de mando, "El Jardinero" era el "arquitecto" de una red transnacional de narcotráfico y un generador de violencia sistemática en el occidente del país.

Momento de la captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder del #CJNG, en la comunidad El Mirador, #Nayarit.



Intentaba ocultarse en un desagüe tras refugiarse en una cabaña con un dispositivo de seguridad de 30 camionetas y más de 60 hombres.



Su detención… pic.twitter.com/ljg7dtUWa5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

"Operación Santa María del Oro": El seguimiento táctico de la SEMAR a "El Jardinero"

El almirante secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, detalló que la fase crítica de la operación comenzó en octubre de 2024. Tras identificar patrones de movilidad en El Trapiche, Nayarit, la Unidad de Inteligencia Naval mapeó 45 ubicaciones estratégicas.

El 27 de abril de 2026, el objetivo fue localizado en las inmediaciones de Santa María del Oro. A pesar de contar con un dispositivo de seguridad de 30 camionetas y 60 hombres armados, la precisión de las Fuerzas Especiales de la Marina, apoyadas por seis helicópteros y cuatro aeronaves de ala fija, permitió encapsular al blanco.

En un intento desesperado por evadir la captura, "El Jardinero" descendió de su camioneta Suburban y se ocultó en una tubería bajo la carretera, donde finalmente fue aprehendido sin que se realizara un solo disparo.

Durante la Conferencia de Prensa, el Almirante Secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de @SEMAR_mx, informó que, tras 19 meses de inteligencia y coordinación interinstitucional, se ejecutó una operación de alta precisión en Nayarit que permitió la detención de Audias… pic.twitter.com/5WilUw6Ixa — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 28, 2026

El impacto en la estructura: Extorsión y control territorial

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, subrayó que este golpe no solo afecta el trasiego de drogas hacia Estados Unidos (donde se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares), sino que desarticula un mecanismo de extorsión sistemática.

La organización de Audías "N" controlaba corredores logísticos desde el norte de Jalisco hacia Nayarit, Zacatecas y Durango. Bajo su mando, se implementó un censo criminal donde las empresas de transporte de carga y combustible debían reportar unidad por unidad, destino y carga para pagar una "cuota" de tránsito.

Este esquema de control territorial asfixiaba la economía regional en zonas estratégicas como Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.

En Conferencia de Prensa, @OHarfuch, titular de la @SSPCMexico, informó que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad instruida por la Presidenta @ClaudiaShein, se realizaron dos acciones de alto impacto que debilitan de forma directa a una organización criminal con… pic.twitter.com/YqIEaTge1j — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 28, 2026

Golpe al "Cerebro Financiero": La caída de "El Güero Conta" en Zapopan

De manera simultánea a la captura en Nayarit, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional ejecutaron una operación de precisión en Zapopan, Jalisco, para detener a César "N", alias "El Güero Conta".

El general secretario Ricardo Trevilla Trejo identificó a César "N" como el principal responsable del lavado de dinero de la facción. Este operador financiero utilizaba empresas fachada, inversiones en productoras de tequila y la adquisición de ranchos y aeronaves para blanquear los recursos provenientes del trasiego de cocaína desde Centroamérica.

La detención fue realizada por la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la Guardia Nacional, asegurando armas, metanfetamina y activos financieros.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, cayó en #Nayarit tras un operativo de la Marina. Considerado uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza de “El Mencho”, era candidato a sucederlo en la cúpula del #CJNG.



Resguardado en una cabaña con un dispositivo de… pic.twitter.com/NNnbFYi4dJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

Plan Antibloqueos: Contención de la respuesta criminal al CJNG

Ante la magnitud de las capturas, el Gabinete de Seguridad activó un Plan Antibloqueos coordinado. En Nayarit se reportaron incidentes menores: seis vehículos incendiados y seis comercios afectados, sin víctimas que lamentar.

Para evitar un repunte de violencia similar al ocurrido tras otras detenciones de alto impacto, se desplegaron:



4,000 elementos adicionales en la zona metropolitana de Guadalajara y zonas limítrofes entre Jalisco y Nayarit.

en la zona metropolitana de Guadalajara y zonas limítrofes entre Jalisco y Nayarit. Refuerzo en centros penitenciarios y carreteras estratégicas.

Coordinación con los gobernadores Miguel Ángel Navarro (Nayarit) y Pablo Lemus (Jalisco).

La caída de Audías Flores Silva deja una incógnita mayor sobre la estabilidad operativa del CJNG. Históricamente, la captura de objetivos de este nivel suele desencadenar procesos de fragmentación interna o disputas sucesorias que terminan elevando los niveles de violencia local.

La verdadera prueba para la seguridad en el occidente del país no reside en la foto del arresto, sino en verificar si este descabezamiento logra desmantelar las redes de extorsión que asfixian a los transportistas o si, por el contrario, acelera el surgimiento de células más atomizadas y difíciles de rastrear que busquen llenar el vacío de poder dejado por "El Jardinero".

