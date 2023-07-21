VIDEO: Buzo graba ataque de tiburón blanco que casi lo decapita

Un buzo británico que disfrutaba del mar en la costa de Mosselbaai, en Sudáfrica, se llevó el susto de su vida cuando se encontró de frente con un enorme tiburón blanco, quien lo quiso atacar y se fue directamente a su cabeza, el momento quedó grabado en su cámara GoPro.

El video se volvió viral en redes sociales, donde se puede apreciar como el tiburón nadó en dirección al chico y abrió sus fauces para atacarlo, incluso se pudieron ver los afilados dientes del animal.

Por fortuna, Mark Graham, de 31 años de edad, alcanzó a salir del mar a tiempo, antes de casi ser decapitado por el salvaje mamífero.

El británico relató para el medio New York Post que estaba buceando con una GoPro Hero en la cabeza, lo que él cree que llamó la atención del tiburón, ya que el animal estaba nadando en dirección contraria a él y de pronto se desvió hacia la cámara.

“Solo estaba tratando de descubrir qué era la extraña cosa eléctrica en el agua”, añadió.

Sobre el video que se volvió viral en las redes sociales, el buzo aseguró que “a la gente parece gustarle el video. Creo que cuando el tiburón golpea suavemente la cámara al final, la gente se asusta un poco”.

Graham añadió que no tuvo miedo de su cercanía con el tiburón, por el contrario consideró que fue “extremadamente cautivador”.

Avistamientos recientes de tiburones en las playas

En los últimos días se han visto a tiburones nadar cerca de los bañistas, entre los casos más recientes están los surfistas de una playa en California que disfrutaban de las olas cuando un tiburón comenzó a nadar debajo de ellos sin que se dieran cuenta. El momento fue grabado por un dron que captó desde las alturas de la playa San Onofre.

Otro encuentro entre bañistas y tiburón también ocurrió en Estados Unidos. A principios de julio, se viralizaron varios videos en los que se vio a un tiburón nadando muy cerca de la orilla en Navarre Beach, Florida.

