En hospital de Austria, amputan la pierna equivocada a hombre

En un hospital de Austria amputaron la pierna equivocada a un hombre de la tercera edad. Este jueves 20 de mayo, el centro médico informó que se trató de un “error trágico” y una falla humana por parte de los cirujanos.

Los hechos ocurrieron en la Clínica Freistadt, ubicada en una localidad con el mismo nombre en Austria, que explicó en un comunicado que el hombre padece de muchas enfermedades.

“Estamos profundamente conmocionados de que el martes 18 de mayo, a pesar de los estándares de garantía de calidad, la pierna equivocada de un hombre de 82 años fue amputada”, mencionó el hospital en Austria.

También mencionaron que las enfermedades provocaron que el hombre tuviera muy afectadas las piernas, al grado de requerir una amputación en la extremidad izquierda.

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El personal médico notó el error por primera vez cuando cambiaron el vendaje este jueves por la mañana. Asimismo se dieron cuenta que antes de la operación marcaron la pierna equivocada.

“Desafortunadamente, el error en el que se quitó la pierna derecha en el lugar de la izquierda ocurrió como resultado de una secuencia de circunstancias desafortunadas", indicó el hospital.

La Clínica Freistadt añadió en el comunicado que ya investiga lo sucedido y aseguró que revisará sus estándares de calidad.

Finalmente, indicaron que el paciente de 82 años ya está recibiendo apoyo psicológico, además de que deberán someterlo a una segunda operación para amputarle la pierna izquierda, la que originalmente estaba afectada y debían amputarle desde un inicio.

Esta cirugía está prevista para realizarse “en breve”, aseguraron.

Pierna mal amputada en Argentina

En julio de 2019, un caso similar se registró en Buenos Aires, Argentina, luego de que a una mujer jubilada le amputaron una pierna “por error”.

El error fue cometido en el Nuevo Sanatorio Berazategui, de Argentina. La mujer estaba internada por padecer diabetes, los médicos le dijeron que tenían que amputarle la pierna derecha, pero después de la operación, la familia se percató que le habían amputado la pierna izquierda.

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