¡8 veces en la cárcel! Cae secuestrador exprés en el Centro de CDMX; es abusador sexual

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron la detención de un sujeto de 39 años, abusador previamente encarcelado y catalogado como de peligrosidad, quien fue sorprendido tras presuntamente privar de la libertad a una persona y extorsionarla en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

Lo alarmante del caso es el historial del implicado: cuenta con ocho ingresos a prisión, incluyendo cargos por abuso sexual, y opera para una célula criminal generadora de violencia en la zona.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles San Marcos y Soledad, en la colonia Centro. Oficiales que realizaban patrullajes de vigilancia recibieron una denuncia ciudadana alertando sobre una persona que se encontraba retenida en contra de su voluntad al interior de un inmueble.

El modus operandi: Secuestro para vaciar cuentas en el Centro

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el detenido lo retuvo físicamente y, bajo amenazas de hacerle daño, le exigió una suma de dinero a cambio de su libertad. La operación delictiva implicó un recorrido forzado: los agresores obligaron al afectado a acudir a varias tiendas de conveniencia para retirar el efectivo que sus familiares le habían depositado previamente bajo coacción.

Al tener contacto visual con los uniformados, la víctima señaló directamente al hombre de 39 años. Tras interceptarlo y aplicar una revisión de protocolo, se le aseguró una mochila tipo cangurera, un teléfono celular y el dinero en efectivo propiedad del denunciante.

Historial criminal: Una vida entrando y saliendo de la cárcel

Al cruzar la información en las bases de datos delictivas, las autoridades confirmaron que este sujeto es un reincidente habitual del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, acumulando ocho ingresos:



2008: Dos ingresos por Abuso Sexual y Robo Agravado.

Dos ingresos por y Robo Agravado. 2015, 2019 y 2021: Ingresos por Delitos contra la salud.

Ingresos por Delitos contra la salud. 2020: Ingreso por Extorsión .

Ingreso por . 2022: Dos ingresos por Robo en diferentes modalidades.

Además, labores de inteligencia vinculan al detenido con un grupo delictivo que opera en la zona Centro, dedicado a delitos de alto impacto como homicidio, venta de armas, narcomenudeo y el cobro de piso a comerciantes. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.