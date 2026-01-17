Detienen a Juan Carlos: Importante golpe a “Los Tanzanios” en Iztacalco; aseguran más de 200 dosis de droga

En el marco de las estrategias implementadas contra el comercio de sustancias ilícitas a pequeña escala, se llevó a cabo una importante intervención policial en la demarcación de Iztacalco que resultó en la captura de un hombre de 54 años, identificado como Juan Carlos, vinculado a "Los Tanzanios".

Operativo en Iztacalco culmina con la captura de un hombre vinculado a 'Los Tanzanios'

El arresto tuvo lugar durante una diligencia de seguridad ejecutada en una propiedad privada que, según los informes preliminares de las autoridades, operaba supuestamente como un centro logístico para el resguardo y la preparación de diversos narcóticos destinados a su distribución.

El despliegue de los cuerpos de seguridad se concentró en un inmueble ubicado sobre la vialidad Oriente 259, dentro de los límites de la colonia Agrícola Oriental.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX, en conjunto con agentes de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron una orden de cateo en @IztacalcoAl y detuvieron a Juan Carlos "N" presunto integrante de un grupo delictivo.



Se aseguraron más… pic.twitter.com/YHWIT4l74w — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 17, 2026

Las investigaciones sugieren que el individuo asegurado mantiene vínculos operativos con la organización delictiva conocida bajo el apelativo de “Los Tanzanios”, grupo que mantiene presencia en diversas zonas de la capital. La intervención en dicho predio permitió interrumpir las actividades de embalaje que presuntamente se desarrollaban de manera clandestina en el sitio.

Se decomisaron 143 envoltorios de cocaína y 139 paquetes de marihuana en la operación

Durante la revisión minuciosa del lugar, los agentes del orden lograron el decomiso de una cantidad significativa de sustancias prohibidas. El inventario de lo hallado consiste en 143 envoltorios que contenían un polvo blanco con las características propias de la cocaína, además de 139 paquetes individuales con hierba verde, cuyas propiedades corresponden a la marihuana. El material probatorio, junto con el detenido, fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica.

TAMBIÉN LEE: Acaban con carrera criminal de “Kunfu Panda”, el capo clave del Cártel de Sinaloa

Este operativo representa un golpe a las redes de almacenamiento que facilitan la operatividad de grupos locales en la zona oriente de la ciudad. El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se integran las indagatorias necesarias sobre el uso del predio para fines de narcotráfico.

La captura de este hombre de más de cinco décadas de vida aporta elementos a la carpeta de investigación relacionada con las actividades de "Los Tanzanios" en la colonia Agrícola Oriental y sus alrededores.

Finalmente, la acción reafirma el seguimiento que se le da a los puntos de venta y empaquetado de estupefacientes en la alcaldía Iztacalco. Con el aseguramiento de las casi 300 dosis de droga, se evitó que dichas sustancias llegaran al mercado local, cumpliendo así con los objetivos de la intervención antinarcomenudeo diseñada para este sector específico de la metrópoli.

