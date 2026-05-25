¿Se suspenden las clases este 25 de mayo? CNTE adelanta paro nacional en CDMX

Miles de alumnos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzarán la semana sin clases, luego de que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidiera adelantar el paro nacional previsto para el 1 de junio en la Ciudad de México (CDMX).

Si bien, el magisterio acordó movilizarse hacia la capital del país con megaplantón en el Zócalo capitalino, la Sección 22 optó por adelantarse y provocar el cierre en escuelas de nivel básico y medio superior.

¿En qué estados no habrá clases este lunes 22 de mayo?

Ante la marcha de la Coordinadora, los alumnos más afectados serán los de Oaxaca, ya que la Sección 22 es una de las más grandes del país y gran parte de los planteles pertenece a este grupo disidente.

De esta forma, miles de estudiantes no tendrán clases desde este lunes y hasta que concluya el paro indefinido de la CNTE, cuyos integrantes advirtieron que no levantarán el plantón, incluso si coincide con partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por otra parte, los estados que prevén unirse a sus compañeros y suspender clases a partir del 1 de junio son:



Chiapas (Sección 7)

Michoacán (Sección 18)

Guerrero (Sección 14)

Zacatecas (Secciones 34 y 58)

Valle de México (Sección 9)

Aguascalientes (Sección 1)

Prevén marcha de la CNTE este lunes 25 de mayo en CDMX y Oaxaca

El magisterio ya lo venía advirtiendo, y no hay día que no llegue y fecha que no se cumpla. A través de sus redes sociales. A través de redes sociales, el Sindicato Nacional difundió su plan de acción para este lunes 25 de mayo.

Día en el que realizarán movilizaciones y plantones permanentes tanto en Oaxaca como en la CDMX, lo que podría provocar caos vial y afectaciones en distintos puntos.

La CNTE informó que iniciará una jornada de presión nacional con la instalación de campamentos en ambas entidades, como parte de sus exigencias al Gobierno federal.



Oaxaca: la movilización arrancará desde el Monumento a Juárez con dirección al Centro Histórico

CDMX: los manifestantes partirán desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

Ambas marchas comenzarán a las 9:00 de la mañana, por lo que se prevén severas afectaciones al tránsito vehicular y cierres en importantes vialidades.

¿Qué pide la CNTE y por qué habrá paro nacional?

Los manifestantes aseguran que el paro nacional se debe al rechazo del aumento salarial anunciado por el Gobierno federal.

De acuerdo con los manifestantes, el incremento del 9% “no es real”, ya que, tras descuentos y prestaciones, el aumento sería del 4%.

Además del tema salarial, el magisterio exige la abrogación de la reforma al ISSSTE de 2007. También demandan la eliminación de la reforma educativa Peña-AMLO.

¡Tenlo en cuenta! Debido a las movilizaciones, se prevén complicaciones viales en algunas de las principales avenidas de la CDMX:

