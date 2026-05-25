Noche de emergencias en la ZMG: Asesinan a un joven en Zapopan y otro cae de azotea en Tlaquepaque

Las llamadas de emergencia durante la noche en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) involucró a dos hechos graves que alertaron a equipos de emergencia.

Las distintas corporaciones locales acudieron a los llamados ciudadanos que reportaron personas heridas en dos distintas colonias de la metrópoli.

🔴#IMPORTANTE | 🚨 Una persona que se encontraba en un convivio en la azotea de su domicilio perdió el control y cayó desde una altura de más de 5 metros, en la Col. Arroyo de las Flores en #Tlaquepaque. 😰



Con información de Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/uIhVtzD7tv — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 25, 2026

Ataque directo deja un muerto en la Martinica

El primer reporte se originó en el municipio de Zapopan, propiamente en la intersección que forman las calles Pípila y Emiliano Zapata.

Vecinos del sector notificaron a las autoridades haber escuchado detonaciones de arma de fuego, lo que originó el envío inmediato de unidades de la policía municipal al punto indicado de la colonia La Martinica.

Paramédicos confirman fallecimiento en la vía pública

Al arribar, los oficiales localizaron a un hombre de entre 25 y 30 años de edad derribado sobre el pavimento. Minutos más tarde llegaron paramédicos de los servicios médicos municipales a bordo de una ambulancia; sin embargo, al iniciar las maniobras de auxilio determinaron que el joven ya había fallecido a causa de al menos dos impactos visibles de bala.

Dos sujetos interceptaron a la víctima antes del crimen

De acuerdo con las declaraciones recabadas por los uniformados en la escena, dos hombres interceptaron al afectado en la calle, le dispararon de manera directa a corta distancia y huyeron del lugar.

La policía resguardó el perímetro y dio aviso al personal del Ministerio Público, mientras que el Servicio Médico Forense retiró el cuerpo para realizar los estudios forenses de ley.

Accidente en una fiesta moviliza a rescatistas de Tlaquepaque

Por separado, una emergencia médica ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el cruce de las calles Crisantemo y Margarita.

Un hombre de 33 años que se encontraba en una reunión social dentro de la colonia Arroyo de las Flores perdió el equilibrio mientras caminaba en la azotea del inmueble, cayendo al vacío desde una altura superior a los cinco metros.

🔴#IMPORTANTE | 💥 Un joven resultó lesionado tras ser atacado a balazos en el cruce de las calles Pípila y Emiliano Zapata, en la Col. La Martinica. 🚨



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Traslado crítico a la Cruz Verde por fractura de cráneo

Paramédicos del municipio acudieron a la vivienda para atender al lesionado, quien presentaba una contusión severa en la cabeza. Tras recibir las primeras curaciones, fue llevado en estado grave a la Cruz Verde Marcos Montero; una vez estabilizado por los médicos de guardia, se ordenó su traslado a un hospital de primer nivel debido a una fractura craneal.

El Ministerio Público abrió un expediente para esclarecer oficialmente cómo ocurrió la caída.