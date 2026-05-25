La apuñaló dos veces para robarle: Alumna de preparatoria es atacada durante violento asalto en papelería de Puerto Vallarta, Jalisco

Una joven que atendía una papelería de Puerto Vallarta, Jalisco, terminó en el hospital tras ser atacada por la espalda con un cuchillo por un delincuente que fingió necesitar un servicio para asaltar el negocio.

Mientras las autoridades buscan el paradero del asaltante, directivos y compañeros de la víctima alzaron la voz para denunciar la falta de vigilancia en las zonas comerciales del puerto.

🔴#IMPORTANTE | Quedó captado en cámaras de seguridad el momento en que asaltan una papelería en Puerto Vallarta y hieren a una mujer que se encontraba al interior. Autoridades ya desplegaron un operativo para dar con el sujeto. pic.twitter.com/VyZ6mKbtnd — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 25, 2026

El engaño de las copias para iniciar el asalto

Los hechos se registraron la tarde de este domingo 24 de mayo de 2026. Un hombre con mochila ingresó a las instalaciones de una papelería local y solicitó el servicio de fotocopiado; en el momento en que la trabajadora volteó hacia la máquina para realizar la tarea, el agresor sacó un arma blanca de entre sus pertenencias y la acuchilló por la espalda.

Robo de equipo de cómputo y dinero en efectivo

Tras recibir los impactos de arma blanca, la víctima cayó al suelo, situación que el delincuente aprovechó para revisar el mostrador.

El sujeto tomó una caja fuerte portátil, tres mil pesos en efectivo y una computadora laptop que estaba sobre un escritorio; al notar que el cable de alimentación estaba atorado a la corriente eléctrica, utilizó el mismo cuchillo para cortarlo y escapar con los objetos.

Traslado médico e incertidumbre sobre su salud

La joven lesionada, identificada por sus conocidos como Paula Daiana, solicitó auxilio a los números de emergencia una vez que el agresor abandonó el local.

Técnicos en urgencias médicas acudieron al establecimiento para brindarle los primeros auxilios y trasladarla a un hospital del municipio; mientras algunos reportes iniciales la ubicaban como estable.

Preparatoria Regional de la UdeG exige captura

A través de un comunicado oficial emitido este lunes, la comunidad directiva, docente y estudiantil de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta confirmó que la víctima es alumna de su institución.

El plantel educativo manifestó su rechazo al ataque y exigió formalmente a la Fiscalía del Estado de Jalisco una investigación expedita que permita capturar al asaltante, además de demandar patrullajes urgentes en las rutas estudiantiles.

¿Atraparon al agresor de la papelería?

A pesar de los reportes inmediatos y de los videos de las cámaras de seguridad del negocio, por ahora no han atrapado al responsable, quien hasta el momento permanece prófugo de la justicia por el robo y daño físico hacia Paula Daiana.