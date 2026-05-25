Éxodo por la justicia: Ciudadanos de Tabasco marcharán a la CDMX para denunciar impunidad

La mañana de este lunes 25 de mayo de 2026, familias de víctimas y personas que se consideran injustamente procesadas comenzaron una manifestación en la capital del estado de Tabasco con la intención de llegar en caravana hasta la Ciudad de México para exigir respuestas y justicia.

¿Por qué protesta la caravana que sale de Tabasco hacia la CDMX?

Con gritos de “¡Justicia, justicia!” y carteles que exponen casos de asesinatos y procesos legales injustos, los manifestantes comenzaron su protesta en calles de Villahermosa.

Algunos denuncian que, a pesar de su inocencia, sus familiares enfrentaron detenciones y acusaciones que dejaron expedientes manchados.

Los organizadores explicaron que su intención es buscar que las autoridades atiendan sus reclamos y que las instancias pertinentes revisen los expedientes. Señalaron que la burocracia estatal obstaculiza los procesos y acusaron a autoridades locales de proteger a quienes cometen delitos, lo que, afirman, ha generado impunidad y más sufrimiento para las familias afectadas.

#AlertaVial | Un grupo de personas víctimas de abusos de autoridad, injusticias y negación de la justicia iniciaron un éxodo desde Villahermosa rumbo a la Ciudad de México.



Buscan visibilizar su lucha y exigir respuestas frente a la indiferencia institucional.



El reporte es de… pic.twitter.com/uDgJbOMc4e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

El caso de Rodrigo Isidro: origen de la movilización en Villahermosa

La movilización es encabezada por Lucio Isidro, padre de Rodrigo Isidro Ricárdez, un estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que, de acuerdo con sus familiares, fue acribillado presuntamente por policías después de no detenerse en un retén en noviembre de 2025.

Hasta ahora, al menos cinco agentes se encuentran detenidos, pero Lucio sostiene que existen más elementos y autoridades involucradas en la muerte de su hijo; por eso llamó a esta convocatoria y no ha cesado en sus protestas.

Padre de Rodrigo Isidro, estudiante acribillado por policías en Tabasco, rompe el silencio: “Le sembraron un arma”

En 2025, don Lucio reveló a Hechos AM que las autoridades intentaron revictimizar a su hijo, al alegar que el joven había disparado un arma. No obstante, los peritajes revelaron que no la accionó, lo que muestra que es posible que los policías manipularan la escena del crimen.

Ruta y exigencias de los manifestantes ante la CNDH

El grupo tiene previsto caminar primero hacia organismos de derechos humanos en la entidad, como la Comisión Estatal, y después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, antes de tomar la carretera federal que conecta Tabasco con la capital del país.

A su llegada a la CDMX, los inconformes buscarán apoyo de organizaciones nacionales e internacionales para visibilizar sus demandas.

