¡Diversión termina en tragedia! Accidente en rueda de la fortuna en feria de la India deja varios lesionados

Un accidente en una feria de India convirtió un momento de entretenimiento en una escena de caos. Una rueda de la fortuna colapsó con decenas de personas a bordo , dejando al menos 30 lesionados, varios en estado crítico.

El accidente ocurrió en la feria Bhaisaha Mela, en la localidad de Khadda, en el estado de Uttar Pradesh, donde la atracción, de unos 18 metros de altura, se desplomó tras presentar fallas mientras operaba con sobrecupo.

¿Cómo ocurrió el accidente en la feria de India?

De acuerdo con datos preliminares, el accidente ocurrió después de que la rueda de la fortuna apenas había completado dos vueltas cuando comenzaron a escucharse crujidos metálicos. El sonido, seco y constante, alertó a varios pasajeros y personas en tierra.

A pesar de las advertencias, el juego continuó en funcionamiento; sin embargo, en un instante, uno de los lados de la estructura comenzó a inclinarse lentamente. Los soportes cedieron y, sin resistencia, toda la atracción se vino abajo con un estruendo.

El impacto fue inmediato. Algunas personas salieron proyectadas, mientras que otras quedaron atrapadas entre los restos de metal retorcido.

Sobrepeso y fallas estructurales, las primeras hipótesis

En el momento del accidente se estima que había entre 70 y 80 personas a bordo, una cifra superior a la capacidad de la atracción; esta sobrecarga habría sido determinante en el colapso.

Reportes preliminares señalan que la base de la estructura presentaba debilidad y no estaba correctamente asegurada, lo que agravó el riesgo.

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Una rueda de la fortuna gigante de 18 metros de altura se derrumbó con 80 personas a bordo en una famosa feria de la India Bhaisaha Mela, que se celebra en el distrito de Kushinagar, Uttar Pradesh.



Más de 40 personas,… pic.twitter.com/h1UBHze1GA — México Ahora (@AhoraMex) April 4, 2026

Tras el accidente en la feria de la India, equipos de emergencia, trabajadores y vecinos iniciaron las labores de rescate; el acceso a los lesionados fue complicado por el peso de la estructura.

Durante casi una hora, rescatistas treparon sobre los restos para liberar a las víctimas, entre ellas mujeres y niños; al menos 10 lesionados fueron reportados como graves.

Investigación en curso tras el accidente en India

Autoridades locales iniciaron una investigación para determinar responsabilidades en este accidente ocurrido en la feria de India.

El caso se suma a otros incidentes recientes en atracciones similares, lo que mantiene en revisión las condiciones de seguridad en este tipo de eventos donde el número de lesionados ha ido en aumento.