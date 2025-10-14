Logo InklusionSitio accesible
Cae Sebastián “N”, pieza clave de “Los Malcriados 3AD” de Lenin Canchola

Cae Sebastián “N” de “Los Malcriados 3AD"; lo detuvieron en Álvaro Obregón. La banda, fundada por Lenin Canchola, es investigada por nexos con el CJNG.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez
En un golpe a las estructuras delictivas que operan en el poniente de la Ciudad de México (CDMX), fue detenido Sebastián Cuellar Granados, alias “Sebastián ‘N’”, identificado como un miembro clave del grupo criminal “Los Malcriados 3AD”.

La captura se realizó en la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

Los Malcriados 3AD” es una violenta organización criminal fundada por el hoy sentenciado Lenin Canchola, dedicada a la extorsión, el narcomenudeo y el homicidio en la zona.

¿Cómo cayó el integrante clave de “Los Malportados”?

La detención de Sebastián “N”, de 28 años, fue el resultado de trabajos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) para identificar a generadores de violencia. Tras identificar su zona de movilidad en la colonia Olivar del Conde, los oficiales implementaron vigilancias discretas.

Fue en la Calle 5 donde lo ubicaron. Al confirmar su identidad, le hicieron saber que contaba con una orden de aprehensión vigente por asociación delictuosa, emitida por un Juez de Control. Tras su captura, fue trasladado a un centro penitenciario al norte de la ciudad.

“Los Malcriados 3AD": La herencia de Lenin Canchola

"Los Malcriados 3AD” es una organización criminal fundada por Lenin Jonathan Canchola Martínez, quien recientemente fue sentenciado a 50 años de prisión por secuestro. La banda se dedica a una amplia gama de delitos en el poniente de la CDMX, incluyendo:

  • Narcomenudeo
  • Extorsión y cobro de piso
  • Robo y homicidio

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, confirmó la detención a través de sus redes sociales, destacando que es el resultado de los trabajos para la desarticulación de grupos delictivos. “De acuerdo con los reportes de inteligencia, el detenido pertenece a una célula delictiva que opera al poniente de la Ciudad dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio”, señaló el funcionario.

La presunta alianza de Los Malcriados 3AD con el CJNG

Una de las líneas de investigación más importantes de las autoridades capitalinas es la presunta alianza estratégica que “Los Malcriados 3AD” habrían forjado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las indagatorias de la Policía de Investigación (PDI), esta conexión habría permitido al CJNG expandir sus operaciones de venta de droga en la alcaldía Álvaro Obregón, utilizando la estructura de la banda de Canchola como su brazo armado y operativo local.

